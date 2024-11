"คิปโชเก" เตรียมดูมวย ONE ลุมพินี ศุกร์นี้ นักวิ่ง-แฟนคลับนับพันคนกระทบไหล่สุดประทับใจ

เหล่านักวิ่งและแฟนคลับ นับ 1,000 คน ร่วมกระทบไหล่ "เอเลียด คิปโชเก" ตำนานนักวิ่งมาราธอนโลก เจ้าของแชมป์โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัยชาวเคนยา ในกิจกรรม "ATMBKK2024 x RUNNING ZONE 10K & KIPCHOGE FAN MEET presented by SUPERSPORTS" อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปชมมวย ONE ลุมพินี 89 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ณ เวทีมวยลุมพินี อีกด้วยความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 รายการ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 7" หรือ "วิ่งผ่าเมือง" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ชิงเงินรางวัลรวม 2,440,500 บาท โดยปีนี้สุดพิเศษ เอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่งมาราธอนโลก เจ้าของสถิติวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า 2 ชม. แชมป์โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ชาวเคนยา ในฐานะ "ฑูตด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม" ของประเทศไทย เดินทางมาร่วมวิ่งในระยะ 10 กม. ด้วยนั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พ.ย.67 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เอเลียด คิปโชเก ได้ร่วมกิจกรรม "ATMBKK2024 x RUNNING ZONE 10K & KIPCHOGE FAN MEET presented by SUPERSPORTS" ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนคลับของ เอเลียด คิปโชเก กระทบไหล่ไอดอลในดวงใจ ด้วยการร่วมวิ่ง 24 รอบสนาม ระยะทางรวม 10 กม. ภายในสนามศุภชลาศัย โดยมีเหล่านักวิ่งและแฟนคลับของคิปโชเก มาร่วมงานกว่า 1,000 คน ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ มาร่วมสัมผัสมือและร่วมวิ่งกับตำนานมาราธอนโลกด้วย ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับคิปโชเก เป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจนอกจากนี้ยังมีเหล่านักวิ่งทีมชาติ อาทิ "บิ๊ก" ณัฐวุฒิ และ "เบล" ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม นักวิ่งฝาแฝด, ลินดา จันทะชิด รวมทั้งผู้พิการ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ด้วย เช่นเดียวกับ คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย–อเมริกัน ที่ไม่พลาดงานนี้เดินทางมาเข้าร่วมชมอย่างใกล้ชิดด้วยทางด้าน ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้นำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ถือได้ว่าการมาเยือนเมืองไทยของ เอเลียด คิปชเก จะเป็นการกระตุ้นและปลุกกระแสให้เกิดความตื่นตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนตัวต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้น เชื่อว่าการจัดในงานวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ที่จะมีเหล่านักวิ่งมาร่วมกันหลายหมื่นคนนั้นจะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแน่นอนทั้งนี้มีการยืนยันจากทีมงาน ONE Championship ว่า เอเลียด คิปโชเก สุดยอดนักวิ่งชาวเคนยา จะเดินทางไปชมมวยในศึก ONE ลุมพินี 89 ณ เวทีมวยลุมพินี ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.นี้ โดยมีคู่เอก เป็นการดวลกันระหว่าง ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ ปะทะ คิริลล์ โคมูตอฟ ในการชกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวตสำหรับโปรแกรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น ในวันที่ 30 พ.ย. เอเลียด คิปโชเก จะไปพิมพ์มือ (Handprint Ceremony) ณ บริเวณลานกิจกรรมบึงน้ำสวนเบญจกิติ เวลา 07.30 น. จากนั้นเวลา 10.30 น. จะมีพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ (ชั้น M) โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ต่อไป