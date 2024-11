ยามาฮ่า เปิดบูธพบรถจักรยานยนต์สุดล้ำแห่งอนาคต YAMAHA “Y/AI” อวดโฉมครั้งแรกของโลก พร้อมโปรโมชันเด็ดส่งท้ายปี ในงาน MOTOR EXPO 2024

ยามาฮ่า เผยโฉมรถจักรยานยนต์ต้นแบบสุดไฮเทคแห่งอนาคต ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลก YAMAHA “Y/AI” จากอะนิเมะ Tokyo Override อะนิเมะ ไซไฟ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวไบค์เกอร์ในอีก 100 ปีข้างหน้า ที่ร่วมมือกับ Platform ระดับโลก Netflix พร้อมพบตัวจริงของ GRAND FILANO SPECIAL EDITION และ FINN SPECIAL EDITION ที่มาพร้อมกับโปรโมชันเด็ดส่งท้ายปี ทั้งสแตนดาร์ดไบค์ และบิ๊กไบค์ ครบทุกเซ็กเมนต์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของชาวไบเกอร์ ในมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41 (The 41th Thailand International Motor Expo 2024)นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแนวความคิดของบูธรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในงาน The 41th Thailand International Motor Expo 2024 ครั้งนี้ว่า “สำหรับบูธยามาฮ่าในปีนี้ เราใช้แนวความคิด “YAMAHA Revs with Passion เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า” เพื่อเป็นการปลุกพลังแห่งความเร้าใจด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ยามาฮ่าออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าภายในบูธของยามาฮ่าในครั้งนี้ เราได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ต้นแบบสุดไฮเทคแห่งอนาคต ที่ชื่อว่า “YAMAHA Y/AI” เป็นครั้งแรกในโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) กับ Netflix หนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงชั้นนำของโลก ในการผลิตภาพยนตร์อนิเมะเรื่อง Tokyo Override ซึ่งได้สตรีมพร้อมกันทั่วโลกบน Netflix เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากชาวอะนิเมชั่นมากมาย สำหรับ Tokyo Override เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตอีก 100 ปีข้างหน้า โดยยามาฮ่ามอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ร่วมสร้างไอเดียในการออกแบบเรื่องราว และรูปแบบของรถจักรยานยนต์ในอีก 100 ปีข้างหน้าในซีรีส์ Tokyo Override รวมถึงการให้ข้อมูล 3D และการบัญทึกเสียงของ YAMAHA YZF-R1 และ YAMAHA VMAX ที่เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงของยามาฮ่า ทำให้ฉากขับขี่รถจักรยานยนต์ในซีรีส์นี้ตื่นเต้น และเร้าใจยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามชมได้ทาง Netflix ที่เดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้ ยามาฮ่าได้ขนทัพรถจักรยานยนต์ทั้งสแตนดาร์ดไบค์ และบิ๊กไบค์ ร่วมจัดโปรโมชันสุดพิเศษส่งท้ายปี นำโดย รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าออโตเมติกสุดพิเศษ YAMAHA GRAND FILANO SPECIAL EDITION ความพิเศษที่แกรนด์ขึ้นอีกระดับ สุดพรีเมียมด้วยสีพิเศษ Magma Black พร้อมล้อแม็กสีทอง โดดเด่นกับโช้คหลัง OHLINS แบรนด์ระดับโลก ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับ GRAND FILANO และยังมี YAMAHA FINN SPECIAL EDITION #กล้าที่จะฟินน์ โดดเด่น เร้าใจด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว พร้อมโลโก้ Special Edition บนตัวรถที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่น และสติกเกอร์ลายพิเศษบนล้อแม็กหน้า - หลัง เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้ฟินน์มากยิ่งขึ้นด้วยโช้คหลัง YSS DTG Plus ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่น ตอบโจทย์การขับขี่ทุกรูปแบบพบกับโปรโมชันสุดพิเศษมากมายจากบูธยามาฮ่า “YAMAHA Revs with Passion เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า” รับฟรี Gift Voucher มูลค่าตั้งแต่ 2,000 – 76,000 บาท* ภายในงาน Motor Expo 2024 รับรองว่าโดนใจชาวไบเกอร์แน่นอนครับ” *โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันเฉพาะภายในงาน Motor Expo 2024 เท่านั้นโปรโมชันสุดพิเศษจากบูธ “YAMAHA Revs with Passion เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า” ภายในงาน Motor Expo 2024 (เฉพาะลูกค้าที่จองในงาน Motor Expo 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567– 10 ธันวาคม 2567)โปรโมชันสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี มีดังนี้ *โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันเฉพาะภายในงาน Motor Expo 2024 เท่านั้น• YAMAHA XMAX แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 13,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมันPTT มูลค่า 2,000 บาท จำนวนจำกัด 50 คัน• YAMAHA NMAX แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท จำนวนจำกัด 150 คัน• YAMAHA GRAND FILANO HYBRID แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาทพร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท จำนวนจำกัด 400 คัน พร้อมรับหมวกก็นน็อก YAMAHA, เสื้อยืด Grandmom จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก• YAMAHA FAZZIO แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 3,000 บาท จำนวนจำกัด 100 คัน พร้อมหมวก Cap It’s Automatic, เสื้อยืด Fazzio จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก• YAMAHA AEROX แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 2,000 บาท จำนวนจำกัด 50 คัน พร้อม Jacket Aerox จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก• YAMAHA Finn แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 2,000 บาท และบัตร Lotus มูลค่า 500 บาท จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก• YAMAHA EXCITER ปี 2023 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท และหมวกกันน็อค YAMAHA จำนวนจำกัด 10 ท่านแรก• YAMAHA EXCITER ปี 2024 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท จำนวนจำกัด 25 คัน และกระเป๋าคาดอก Exciter จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก• YAMAHA XSR155 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 4,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมันPTT 2,000 บาท จำนวนจำกัด 20 คัน และหมวกกันน็อกสุดเท่ จำนวนจำกัด 20 ท่านแรก• YAMAHA MT-15 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 4,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT 2,000 บาท จำนวนจำกัด 20 คัน และหมวกกันน็อกสุดเท่ จำนวนจำกัด 20 ท่านแรก• YAMAHA YZF-R15 แแถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 4,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT 2,000 บาท จำนวนจำกัด 20 คัน และหมวกกันน็อกสุดเท่ จำนวนจำกัด 20 ท่านแรก• YAMAHA WR155R แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 2,000 บาท จำนวนจำกัด 5 คันโปรโมชันสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์ (เฉพาะลูกค้าที่จองในงาน Motor Expo 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 10 ธันวาคม 2567)*โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันเฉพาะภายในงาน Motor Expo 2024 เท่านั้น• YAMAHA YZF-R7 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 41,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA MT-07 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 61,500 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA MT-09 Y-AMT แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA MT-09 หรือ MT-09 SP แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA Tracer9 GT แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 76,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA Tenere700 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• TMAX Tech Max แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA XSR900 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 75,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1• YAMAHA SR400 แถมฟรี Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาทโปรโมชันสำหรับเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ YAMALUBE *โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันเฉพาะภายในงาน Motor Expo 2024 เท่านั้น• เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ตกแต่ง ยามาฮ่า ลดสูงสุด 20%• น้ำมันเครื่องยามาลู้ป ลดสูงสุด 10%พิเศษ ซื้อสินค้าที่บูธยามาฮ่า ในงาน Motor Expo 2024 ครบ 3,000 บาท รับฟรี น้องหมี Racing Bear สุดคูล มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ตัวล้ำไปอีกขั้น “ช้อปออนไลน์กับยามาฮ่าแล้ววันนี้” ที่ Yamaha Online Shop สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ของแท้แน่นอน อยู่บ้านก็ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://www.yamaha-motor.co.th/parts-accessoriesเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยามาฮ่า พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษได้ที่งาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41 ได้ที่บูธ “YAMAHA Revs with Passion เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และอีกสองช่องทางพิเศษสำหรับเลือกซื้อเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย บนแอปพลิเคชั่นไลน์ Line Shopping เพียงค้นหาชื่อร้าน YAMAHA TYM และช่องทาง Yamaha Online Shop ที่เว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th คุณก็สามารถช้อปสินค้ายามาฮ่าโปรโมชันเดียวกับงาน Motor Expo 2024 แบบชิลๆ สำหรับลูกค้ายามาฮ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสุดล้ำ Yamaha Smart Reward เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายจากยามาฮ่า สมาชิกใหม่รับฟรี 5,000 คะแนน พิเศษ! สมาชิกปัจจุบันสามารถใช้ 100 คะแนน เพื่อแลกเป็นส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่บูธ "YAMAHA Revs with Passion เร่งชีวิตให้มีความหมายไปกับยามาฮ่า"