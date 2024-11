สมาคมสุดทน! 'บิ๊กเล็ก' แฉ 'ตาล รัชดา' แอบนำรถ BMW ไปขายโดยไม่มีใบเอกสารครอบครองฯ

"บิ๊กเล็ก" ธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (MSAT) และประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT) เปิดเผยว่า สมาคมทราบมาว่า ค่ายจักรยานยนต์ BMW ซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของ "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี นักแข่งรถจักรยานยนต์สาวชาวไทย ได้ขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อง BMW ราคาพิเศษ จำนวน 3 คันให้กับนักขับสาวชาวไทยเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันรายการต่างๆ เท่านั้นซึ่งการซื้อขายดังกล่าวจะไม่มีเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ต่อมา รัชดา นาคเจริญศรี นำรถดังกล่าวไปขาย 1 คัน โดยตั้งราคาขายไว้ที่ 8.5 แสน ซึ่งมีผู้สนใจซื้อไป แต่ปรากฏว่า ไม่มีเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์ในการส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจไม่ซื้อ และขอรับเงินคืน ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นคดีความอยู่ และอยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยของศาล โดยนักขับสาวชาวไทยได้ผ่อนชำระเงินคืนงวดละ 30,000 บาท ให้กับผู้ซื้ออยู่นายธงชัย กล่าวต่อไปว่า รัชดา นาคเจริญศรี ซึ่งตนได้ปลุกปั้นมาตั้งแต่เด็กๆ ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องหนักใจ อาทิ เรื่องของการที่ยังไม่คืนชุดแข่งขันทั้งหมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า มูลค่ารวมชุดละ 1 แสนบาท เป็นจำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 2 ล้านบาท ให้กับบริษัทออกาไนซ์แห่งหนึ่งในการดำเนินการโครงการ "Little Wann be Wow Rider" หรือ "ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" เพราะทางผู้ซื้อชุดดังกล่าวคือ ออกาไนซ์ตั้งใจว่าหลังจบโครงการจะมอบให้กับสมาคมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนานักขับในรุ่นต่อๆ ไป อีกเรื่องในโครงการดังกล่าว ตาลไปว่าจ้าง “บีม” ศรัณยู ประชากริช เป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ แต่สุดท้ายมีปัญหาเรื่องค่าตัวกับบีม และโยนมาให้ทางสมาคม และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำให้บีมมาต่อว่ากับทางกองทุนฯ และสมาคม สุดท้ายพอบีม เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด บีม ก็ยอมขอโทษที่ต่อว่ากองทุน และสมาคม"บื๊กเล็ก" กล่าวในตอนท้ายว่า เรื่องราวยุ่งๆ ของ รัชดา นาคเจริญศรี ยังไม่จบเท่านี้ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ประสานแก้ไขปัญหาเพราะ รัชดา นาคเจริญศรี ไปจัดทำโครงการ "The STAR SHOW THAILAND 2024" เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องเพลง ของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ซึ่งพอเปิดรับสมัคร ปรากฏว่า ยอดไม่เข้าเป้า ทำให้โครงการยุติไป แต่ระหว่างนั้นได้มีการเก็บเงินค่าสมัครไปแล้วบางส่วน ซึ่งเทคโนโลยีอาชีวศึกษาฯ ทวงถามขอเงินค่าสมัครคืนให้กับผู้ที่สมัครเข้ามาแข่งขัน แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงมาตลอด ตอนแรกนัดจะคืนเงิน 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา แต่ก็ขอขยับการคืนเงินไปเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งหากยังไม่คืนเงินดังกล่าว ทางสมาคมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป