“โจฮัน กาซาลี” ท้าวัดพลังดีด “โยฮัน เอสตูปินาน” ในศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 170

เสริมทัพคู่มวยเดือดเอาใจสายฮาร์ดคอร์เพิ่มอีก 1 คู่ ในศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 170 ที่จะกลับมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจระดับปรากฏการณ์ ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรก 19.30 น. โดย “โจฮัน กาซาลี” มวยหนุ่มลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน วัย 18 ปี ขอท้าชนเดือด “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมบู๊สายดีด วัย 22 ปี จากโคลอมเบีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)สำหรับ “โจฮัน” ลงทะเบียนแจ้งเกิดบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยผลงานเก็บชัย 4 ไฟต์รวด โดยเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยกมากถึง 3 ครั้ง พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านได้ถึง 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) จนสามารถชนะใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.7 ล้านบาท) มาครองได้ ในวัยเพียง 16 ปี ณ ขณะนั้นส่วนผลงานบนเวทีระดับโลกก็ถือว่าไม่ธรรมดา หลัง “โจฮัน” เก็บชัยได้ 2 จาก 3 ไฟต์ที่ลงแข่งขัย โดยล่าสุดในศึก ONE 168 เมื่อ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าตัวโชว์ฟอร์มสวยบนดินแดนอเมริกาบ้านเกิด กดน็อกยกแรก “โจชัว ครูซ” นักชกจากเม็กซิโก พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าเพิ่มไปได้อีกครั้งนี้ “โจฮัน” จึงมุ่งมั่นขอสานต่อฟอร์มฮอต พิสูจน์ความเป็นนักสู้สายเลือดใหม่ตัวแรง เพื่อเปิดทางชิงโอกาสไต่ขึ้นไปรั้งอันดับท็อปไฟว์แรงกิง มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในอนาคตด้าน “โยฮัน” มีผลงานไม่ธรรมดาเก็บชัยชนะได้มากถึง 22 ไฟต์ ไม่แพ้ใคร ก่อนจะเข้ามาชกใน ONE เป็นครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 64 เมื่อ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา และเปิดตัวสุดปังด้วยการใช้เวลาเพียง 27 วินาที ของยกแรก จัดการน็อก “โคอูตะ โอโมริ” จากญี่ปุ่น เก็บโบนัส 350,000 บาท ไปนอนกอด และกลายเป็นจุดสนใจของแฟนมวยทั่วโลกทันที ด้วยบุคลิกส่วนตัวและสไตล์การชกที่มีพลังเหลือล้นไม่เหมือนใครหลังจากนั้น “โยฮัน” ได้รับโอกาสขึ้นโชว์ผลงานในเวที ONE รายการใหญ่ โดยเก็บแต้มชัยเพิ่มได้อีก 3 ไฟต์ติด ซึ่งรวมถึงครั้งล่าสุดในศึก ONE Fight Night 25 เมื่อ 5 ต.ค.ที่่ผ่านมา ซึ่งเขาทุบน็อกจอมเก๋าจากโมร็อกโก “ซากาเรีย เอล จามารี” โดยสอยเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) ไปแล้ว 2 ครั้งตอนนี้ “โยฮัน” เก็บแต้มชัยใน ONE ไปแล้ว 4 ไฟต์รวด จึงพกความมั่นใจมาดับซ่านักมวยวัยทีนไฟแรงอย่าง “โจฮัน” เพื่อสานต่อฟอร์มแกร่งทำผลงานให้เข้าตา หวังชิงโอกาสได้ขยับขึ้นเป็นตัวท็อปของรุ่นนับเป็นอีกหนึ่งคู่มวยมันที่มีแฟนมวยทั่วโลกต่างเฝ้ารอชม สำหรับการดวลกันของ “สายเดือด” ปะทะ “สายดีด” ที่รับประกันสู้กันสนุกไฟลุกทุกวินาที สุดท้าย “โจฮัน” จะสามารถดับฮอต “โยฮัน” ได้หรือไม่ ติดตามรอลุ้นไปพร้อมกัน อีกไม่นานเกินรอ!