(คลิป) “นาบิล” โชว์ความสดพร้อมวัดเก๋า “เพชรทนง” ศึก ONE Fight Night 26

“นาบิล อานาน” นักชกเจ้าของส่วนสูง 192 ซม. วัย 20 ปี เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส พร้อมลุยกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นครั้งแรกใน ONE โดยจะงัดข้อกับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี ในศึก ONE Fight Night 26 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้สำหรับ “นาบิล” เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.65 โดยแพ้น็อกยกแรกต่อ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่ตอนนั้นครองแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) อยู่เพียงเส้นเดียว ก่อนเรียกฟอร์มเก่งเก็บชัย 3 ไฟต์รวดจนคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4 ล้านบาท) มาครองหลังจากนั้น “นาบิล” ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงในฐานะนักกีฬา ONE ทุบเอาชนะคะแนน “ฟิลิปเป โลโบ” จากบราซิล ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.67 ต่อด้วยไล่ต้อนชนะแต้ม “ซอ ลิน อู” จากเมียนมา ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำผลงานหรูชนะ 5 ไฟต์ต่อเนื่องอยู่ในเวลานี้เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา “นาบิล” ได้เปิดค่ายของโค้ชมวยดัง “เมห์ดี ซาทูต” ในเมืองพัทยา ที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม โชว์สภาพความฟิตของร่างกายต่อหน้าบรรดาพี่น้องสื่อมวลชน พร้อมเผยถึงการเตรียมตัวล่าสุด ก่อนดวลคิกบ็อกซิ่งกับรุ่นพี่มากประสบการณ์อย่าง “เพชรทนง” ที่อายุมากกว่าตนถึง 19 ปี ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้“ความพร้อมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เหลือแค่รักษาสมดุลร่างกาย และลดน้ำหนักอีกไม่กี่กิโลกรัม สบาย ๆ ครับ”“ผมเคยชกคิกบ็อกซิ่งมาหนึ่งครั้ง ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว เป็นการชิงแชมป์อินเตอร์ของ WKN (เครือข่ายคิกบ็อกซิ่งโลก) และผมเอาชนะมาได้ แต่ก็นานแล้วที่ไม่ได้ชกในกติกานี้ ไฟต์นี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ครั้งที่สองของผมครับ”“ส่วนตัวผมรู้สึกชอบคิกบ็อกซิ่งครับ ผมมองว่าชกคิกบ็อกซิ่งง่ายกว่ามวยไทย น่ากลัวน้อยกว่า สามารถใช้ระยะได้ง่ายกว่า แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคู่ชกด้วย ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กติกา มีปัจจัยหลายอย่าง ต้องรอดูผลงานบนเวทีครับ”การกลับมาชกครั้งนี้ “นาบิล” ยอมรับว่าต้องเจอกับงานยากอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตนพร้อมโชว์ฝีมือสุดความสามารถเพื่อฝ่าด่านคู่ชกชั้นเทพอย่าง “เพชรทนง” โดยได้เตรียมแผนมารับมือไว้เรียบร้อย“ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกไฟต์อยู่แล้ว เพราะแต่ละคนที่เจอมาไม่มีใครธรรมดาเลย ตอนชก ONE ลุมพินี ไฟต์แรกก็ต้องพบกับ พี่ซุปเปอร์เล็ก พอได้ชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE ก็ต้องเจอกับอดีตแชมป์ทันที แต่ไฟต์นี้ผมคิดว่าตัวเองโตขึ้น มีประสบการณ์มากพอสมควร คิดว่าจะเป็นไฟต์ที่สนุกครับ”“พี่เพชรทนง ถือเป็นระดับปรมาจารย์ คิกบ็อกซิ่งคือทางถนัดของเขาอยู่แล้ว พี่เขามีดีกว่าผมทุกอย่าง เขาน่าจะเสียเปรียบผมแค่เรื่องอายุ และส่วนสูงเท่านั้น พี่เขาเป็นมวยฝีมือ แข้งซ้ายเร็ว แก้เกมเก่ง เขาชกมวยมานาน มีประสบการณ์โชกโชนครับ”“ส่วนผมมีอาวุธหลายอย่าง ทั้งหมัด ทั้งเตะ แต่ที่เด่นคืออาวุธเข่า ซึ่งหลายคนน่าจะจำภาพตีเข่าของผมได้ดีจากไฟต์ชนะ พี่กุหลาบดำ (ส.จ.เปี๊ยกอุทัย) และหลายคนอาจลืมไปว่า ผมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ตลอด ไฟต์นี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกอีกเหมือนกัน ผมมีไม้เด็ดแน่นอน คอยดูกัน”