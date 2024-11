ต้อนรับอบอุ่น! “ซุปเปอร์เล็ก” ลงนวมสอนวิชามวยไทยให้แรปเปอร์ชื่อดัง “วิซ คาลิฟา”

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) รับบทเจ้าบ้านที่ดีช่วยทำหน้าที่จับเป้าให้กับ “วิซ คาลิฟา” ศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งแวะมาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ จ.ภูเก็ต ก่อนขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีระดับโลก “Rolling Loud Thailand 2024” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมาสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” มีความคุ้นเคยอันดีกับ “วิซ คาลิฟา” อยู่ก่อนแล้ว หลังเจ้าของเพลงฮิต “See you again” ซึ่งใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง “Fast and Furious” อันโด่งดัง เคยมาเรียนวิชากับกำปั้นแชมป์โลก ONE ตอนที่เขาไปสัมมนามวยไทยที่สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงต้นปี 2566ครั้งนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ให้การต้อนรับแขกคนดังที่มาเยือนอย่างเป็นกันเอง โดยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต แบบอบอุ่นว่า “ผมมีความสุขมากที่ได้พบคุณอีกครั้งใน ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ ประเทศไทย”ด้าน “วิซ คาลิฟา” ที่หลงใหลในแม่ไม้มวยไทยเข้าเส้น ร่วมฝึกซ้อมกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ทั้งเตะทั้งต่อยอย่างทุ่มเท และอดปลื้มไม่ได้สำหรับการต้อนรับอย่างดี โดยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว wizkhalifa ซึ่งมีผู้ติดตามสูงถึง 39.7 ล้านบัญชี ถึงการมาเมืองไทยในครั้งนี้ว่า"เป็นประสบการณ์น่าทึ่งมากในประเทศไทย ผมให้ 10 เต็ม 10 ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศของผมล่ะก็ ผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่"สำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับเข้าค่ายเพื่อซ้อมสำหรับไฟต์ต่อไป โดยมีคิวป้องกันบัลลังก์มวยไทย พบกับ “นิโค คาร์ริลโล” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง จากสกอตแลนด์ ขึ้นป้ายคู่รองในศึก ในศึก ONE 170 ที่จะหวนกลับมาระเบิดความมันขั้นสุด ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.