ARV และ SKYLLER ชูนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติสัญชาติไทย ในงาน “Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024”

ARV และ SKYLLER ชูนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติสัญชาติไทยและการบริการทางอากาศยาน ประเภทต่างๆในงาน “Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024” มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของไทย ก้าวสู่ผู้นำระดับอาเซียนบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER หนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่ม ARV ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ร่วมส่งนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติพร้อมแพลตฟอร์มให้บริการครบวงจร จัดแสดงในงาน “Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024” งานแสดงเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และการประชุมนานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครคุณพงส์ โฆสานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา เราได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับและแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจรมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุหรือปัญหาการจราจร สภาพของอาคารในระหว่างการก่อสร้าง ความผิดปกติของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การรั่วไหลของท่อส่งน้ำมันและก๊าซ ไปจนถึงเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่การเกษตร ซึ่งเราเชื่อว่าเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นของ ARV และ SKYLLER ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับหลากหลายธุรกิจ จึงได้เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีในงาน “Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024” ที่นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยให้เติบโตไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่จัดแสดง ARV ได้นำเสนอโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ได้แก่1. Horrus อากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจ เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยทางอากาศ ที่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยสามารถกลับสู่สถานีชาร์จเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งต่อไปได้อย่างอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมการบินได้จากระยะไกลที่รัศมี 7 กิโลเมตรจากสถานีชาร์จ เทคโนโลยีนี้ยังสามารถส่งข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K 30fps ได้แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลได้ทันท่วงที2. ระบบ DeepZoom เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ภาพถ่ายและวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลภาพ (Computer Vision) เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือภาพจากอากาศยานไร้คนขับโดยสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ Horrus และ DeepZoom สามารถผสานการทำงานร่วมกันโดย HORRUS ทำหน้าที่เก็บภาพถ่ายและวิดีโอทางอากาศ หลังจากนั้นระบบจะส่งภาพไปยังระบบ DeepZoom เพื่อทำการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยกระบวนการนี้จะช่วยในการตรวจจับและประมวลผลข้อมูล เช่น การระบุวัตถุต้องสงสัย ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวัง ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะถูกนำมาแสดงบนแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็นข้อมูลและผลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจและจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”อีกทั้งภายในพื้นที่จัดแสดง ยังมีการนำเสนออากาศยานไร้คนขับแบรนด์ ออเทล โรโบติกส์ (Autel Robotics) หรือ AUTEL ที่ทาง ARV ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดรนที่เหมาะกับการใช้งานประเภทส่วนบุคคลในรุ่นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงเทคโนโลยีจาก SKYLLER เพื่อนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีที่หลากหลายยิ่งขึ้น ได้แก่1. Skyller Platform แพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อการตรวจสอบและจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือสินทรัพย์ พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการวางเเผนการจัดการสินทรัพย์เชิงรุก2. Inspection Solution โซลูชันการตรวจสอบและติดตามด้วยเทคโนโลยีโดรน ที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ3. Mandala Application แอพลิเคชันสำหรับนักบินโดรนแบบครบวงจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ครบจบในแอพเดียว ในการลงทะเบียนโดรน วางแผนการบินแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งสามารถเช็คข้อปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มสกิลการบังคับโดรน เเละจัดการประกาศนียบัตร4. Drone delivery service เทคโนโลยีขนส่งสินค้าด้วยโดรน สำหรับเตรียมรองรับการขนส่งในอนาคต เพื่อยกระดับการขนส่งและเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางคมนาคม ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนั้นภายในงาน ยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ A challenging mission to support Thailand’s energy securityโดยมีคุณณภัทร เช่นชาย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจากทางบริษัทฯ อีกด้วย“ความท้าทายของการปฏิบัติหน้าที่นอกชายฝั่ง (offshore) ของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Exploration and Production หรือ E&P) ที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมทางอากาศที่มีผลต่อการบินของอากาศยานไร้คนขับ ARV จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI เพื่อช่วยปรับปรุงและยกระดับกระบวนการทำงาน เพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รองรับภารกิจอัตโนมัติและการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์”“ด้วยประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายภาคส่วน เราจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว” คุณณภัทร กล่าวทิ้งท้ายสนใจดูรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://arv.co.th/ เพจเฟซบุ๊ก AI and Robotics Ventures (https://www.facebook.com/arv.th) หรือโทร. 02 078 4000