เดิมพันสถิติไร้พ่าย / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 92 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ล่าสุดมีการอัปเดตคู่มวยเพิ่มเติม โดย “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” มวยร่างเล็กใจใหญ่ วัย 24 ปี จากสมุทรปราการ จะโคจรมาเจอกับ “ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์” ดาวรุ่งฟอร์มสด วัย 20 ปี จากชลบุรี ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)สำหรับ “ทรงชัยน้อย” เข้ามาโชว์ผลงานใน ONE ตั้งแต่เดือน ม.ค.66 และเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่คว้าสัญญานักกีฬา ONE จากเวที ONE ลุมพินี ได้สำเร็จเมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวยังเคยได้รับโอกาสไปโลดแล่นสังเวียน ONE Fight Night มาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อช่วงต้นปีนี้ส่วนสถิติการชกใน ONE เจ้าตัวคว้าชัยชนะได้ 7 ไฟต์รวด รับโบนัสจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไปแล้ว 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) โดยผลงานล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนคู่ปรับเก่า “รักษ์ เอราวัณ” ในฐานะศึก ONE ลุมพินี 71 เมื่อ 19 ก.ค.ที่ผ่านมาขณะที่ “ยอดนำชัย” เริ่มแข่งขันใน ONE ลุมพินี ตั้งแต่เดือน ก.ย.66 โดยโชว์ผลงานปราบนักชกไทยด้วยการปิดเกมไม่ครบยก 4 ไฟต์ติดต่อกัน และ ชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ 2 ไฟต์หลังสุด คว้าโบนัสจากรายการนี้ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท)โดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนคู่ปรับเก่าของ “ทรงชัยน้อย” อย่าง “รักษ์” ไปได้แบบเอกฉันท์ ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 80 เมื่อ 20 ก.ย.ที่ผ่านมาศึกครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังมาแรงด้วยกันทั้งคู่ และศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้ จะต้องมีหนึ่งคนที่ต้องเสียสถิติไร้พ่าย ต้องลุ้นกันว่า “ทรงชัยน้อย” หรือ “ยอดนำชัย” ใครจะสามารถรักษาฟอร์มร้อนของตัวเองได้ต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh