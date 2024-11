นักกีฬาดัง ร่วมทดสอบความแกร่ง "UA Combine 2024 powered by Supersports" ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนบาท

การแข่งขัน UA Combine 2024 powered by Supersports ประลองความแข็งแกร่งของร่างกาย รายการยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนบาท ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาคนดังทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นรวมถึงเหล่าเซเลปฯรวมและแระชาชนทั่วไปรวมแล้วเกือบ 1,000 คน ภายใต้เกมส์การแข่งขันที่สนุกสนาน ท้าทายความสามารถถึง 8 บททดสอบ ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา มีเงินรางวัลให้กับทีมแชมป์ ประเภททีมรับเงินรางวัล 50,000 บาท ขณะที่แชมป์ประเภทบุคคลทั้งชายและหญิงรับเงินรางวัลคนละ 125,000 บาท รายการนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผนึกกำลัง Supersports บริษัท โฮลดิ้ง จัดขึ้น ณ MCC HALL เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567การแข่งขันรายการ UA Combine 2024 powered by Supersports จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับทุกคนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมในบททดสอบต่างๆ ที่ได้จัดความยากง่ายถึง 8 ด่านทดสอบรูปแบบที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Agility (ความว่องไว), Stamina (ความแข็งแกร่ง), Vertical (แนวดิ่ง), Power (พละกำลัง), Endurance (ความทนทาน), Strength (ความแข็งแรง), Speed (ความเร็ว) และ Cognition (การรับรู้) โดยจัดการแข่งทั้งหมด 32 Batches แบบ Non Stop ซึ่งในแต่ละรอบแข่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้ท้าทายขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่มีความคะแนนรวมในทุกฐานมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดานักกีฬาคนดัง ทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าเกือบ 1,000 คน อาทิ "ซุปเปอร์บอน" ศุภชัย หมื่นสังข์ นักมวยชื่อดัง อดีตแชมป์โลก 2x คิกบ็อกซิ่ง เฟเธอร์เวต, “แม็ค” - ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ นักกรีฑาทีมชาติไทย, “หนึ่ง” วรกร วงศกรเมือง นักเพาะกาย, แคท - พิมพโชษิตา ทรัพย์เย็น นักกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเวเลปคนดังจากวงการบันเทิงอาทิ “วาววา” - ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, “แมทธิว” ดีน, พลอย - ภัทรากร ตั้งศุภกุล รวมกิจกรรมแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นกันผลการแข่งขัน ประเภทเดี่ยวฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กุลธิดา ทับทิมหิน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 125,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ พรธิดา จุโลภาส ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 62,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Stephany Auernig ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท และประเภทเดี่ยวฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูษิต ทรงเจริญ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 125,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Daniel Gardiner ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 62,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ PETER FORNECK ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาทนายเทพฤทธิ์ ไรวินท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเอ สปอร์ต ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่การจัดงาน UA Combine 2024 powered by Supersports ได้กระแสตอบรับที่ดีและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งจากคนที่เคยเข้าร่วมงานและคนใหม่ ๆ ที่สนใจมาประชันความแข่งแกร่งไปด้วยกัน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพ หรือนักกีฬามือสมัครเล่น ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถวัดระดับสมรรถนะของร่างกายในแต่ละปีสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบระดับของตัวเองกับคนอื่น ๆ รวมถึงระดับของนักกีฬาทีมชาติว่าลำดับของตัวเองเป็นอย่างไร ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีของวงการกีฬาในประเทศไทยที่จัดต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี และเรายืนยันที่จะจัดขึ้นอีกในปีต่อไป เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาในประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นนายอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาซูเปอร์สปอร์ตเดินหน้าสร้างมาตรฐานและบริการรุกตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มกีฬาทุกประเภท โดยมุ่งเน้นสร้างคอมมิวนี้ตี้ของกลุ่ม Performance ของวงการกีฬาให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้งปรับปรุงสโตร์ให้ทันสมัย ให้มีสินค้าครอบคลุม รองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท จึงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ Under Armour ในโปรเจกต์ Combine ด้วยพันธกิจเดียวกัน เพื่อผลักดันและสร้างความเติบโตในประเภทกีฬาเทรนนิ่งพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของคนไทยส่งเสริมสังคมสุขภาพดี ให้สอดคล้องกับแบรนด์ ไดเรกชั่น Move You, Move Sports ของซูเปอร์สปอร์ตภายในงานยังมี Interactive Zone สำหรับถ่ายรูปและเล่นเกมออกกำลังกายผ่านการจำลองฐานต่าง ๆ ของการแข่งขัน อาทิ Vertical Jump และ Cognition พร้อมมีของรางวัลให้ร่วมสนุกตลอดงาน โดยผู้ที่เข้าร่วม Interactive Zone ต้องมี UA Rewards โปรแกรมสะสมคะแนนที่ Under Armour สร้างขึ้นเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักกีฬาพัฒนาตัวเอง สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ฟรีเพื่อรับคะแนนสำหรับการเตรียมพร้อม จากนั้นคะแนนจะแลกเป็นของรางวัลได้ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมของแบรนด์ในครั้งถัดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร เงื่อนไข และกติกาการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.uacombineasia.com และ Line Official : @uacombineth , Facebook : UnderArmourThailand รวมทั้ง Instagram : underarmourth