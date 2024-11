"100พลัส" ตอกย้ำนโยบายบูมกีฬาเทนนิส หนุน "แทมมี่" จัดคลินิกสอนน้องที่นครศรีฯ

​บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส เดินหน้านโยบายพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ร่วมกับ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย และมืออันดับ 19 ของโลก ขวัญใจชาวไทยตลอดกาล จัดกิจกรรมพิเศษ "100PLUS Tennis Clinic Road Tour 2025 By Tamarine" ที่สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เพื่อปูพื้นฐาน พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการเล่นเทนนิสให้แก่เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 40 คนน.ส.สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส เปิดเผยว่า "ที่ผ่านมา 100พลัส ได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสที่ 100พลัส ให้การสนับสนุนมายาวนานกว่า 15 ปี ทั้งการสร้างนักกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทนนิสในทุกระดับให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย​ผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวต่อว่า "การพัฒนากีฬาเทนนิสต้องเริ่มตั้งแต่ระดับรากฐาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ถ้ารากฐานแข็งแกร่งก็สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพได้ ดังนั้น ทาง 100พลัส จึงได้หารือกับ แทมมารีน เพื่อหากิจกรรมที่ดีที่สุดในการสร้างรากฐาน หรือทำให้รากฐานกีฬาเทนนิสแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "100PLUS Tennis Clinic Road Tour 2025 By Tamarine" โดยครั้งที่แล้วได้จัดขึ้นในภาคกลาง ที่ จ.สุพรรณบุรี มาถึงครั้งนี้ได้จัดที่ภาคใต้ เพราะต้องการเข้าถึงเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกับ 100พลัส ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้น"​ทางด้าน "แทมมี่" ในฐานะผู้จัดกิจกรรมฯ กล่าวว่า อันดับแรกขอขอบคุณ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเทนนิส ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้ตนมีวันนี้ และขอบคุณเจ้าของสถานที่คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จัก ได้เรียนรู้พื้นฐานของกีฬาเทนนิส​"100พลัส กับ แทมมี่ มีความตั้งใจอยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้เน้นเรื่องเบสิก เพราะการตีเทนนิส ต้องเน้นความสัมพันธ์ ทั้งมือเท้าตา การอ่านวิถีบอล ฟุตเวิร์ก การตีให้ถูกต้อง และมีความแน่นอน รวมทั้งเสริมเรื่องแทคติกด้วย น้อง ๆ สนุกสนานกันมากค่ะ บางคนได้รู้จักกับกีฬาเทนนิสเป็นครั้งแรก หลายคนมีพื้นฐานอยู่แล้ว จึงได้เสริมเรื่องเทคนิคและแทคติกเข้าไป ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมาก"​อดีตนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย และมืออันดับ 19 ของโลก กล่าวอีกว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา วงการกีฬาเทนนิสมีความตื่นตัวมาก มีการแข่งขันเกือบทุกสัปดาห์เกือบทุกระดับอายุ ทั้งรายการในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะระดับเยาวชน ทำให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ ได้มีอันดับเยาวชนเอเชียและเยาวชนโลก การที่ 100พลัส กับตน ร่วมกันจัดกิจกรรม เป็นการช่วยเพิ่มประชากรกีฬาเทนนิสชาวไทยให้มากขึ้นด้วย เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตนหวังว่าในอนาคตจะมีเด็กและเยาวชนจากโครงการดี ๆ นี้ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และต่อยอดสู่ระดับโลกต่อไปด้วย​ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมพิเศษ 100PLUS Tennis Clinic Road Tour 2025 By Tamarine นั้น เริ่มด้วยกิจกรรมเข้าสนาม Great Footwork Drill helps better Tennis Fundamental ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องฟุตเวิร์กที่ดี ที่จะช่วยให้พื้นฐานการเล่นเทนนิสดีขึ้น ตามด้วยกิจกรรม Warm Up, Footwork Sessons, Agility Drills อบอุ่นร่างกายก่อนฝึกซ้อมในเรื่องฟุตเวิร์ก และการฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ด้วยความคล่องตัว​จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมเข้าสนามช่วง Tennis Fundamental – Tennis Correct Basic (Ground Stoke, Volley, Serve and Tactics) ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานการเล่นเทนนิสด้วยเบสิกที่ถูกต้อง ทั้งกราวน์ สโตรก, วอลเลย์, เสิร์ฟ และแทคติก ก่อนเข้าสู่กิจกรรม Tennis Fun Games and Match with Coach Tammy เป็นการลงแมตช์ร่วมกับ "แทมมี่" ในบทบาทของผู้ฝึกสอน และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี