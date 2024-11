"จอห์นสัน" ตำนาน MMA เผย ONE จ่ายค่าตัวให้มากกว่า ชี้ UFC หักเงินเยอะจนน่าตกใจ

“Mighty Mouse” ดิมิเทรียส จอห์นสัน ตำนานนักสู้ MMA ชาวอเมริกัน วัย 38 ปี ออกมาเปิดเผยถึงรายได้ของตนเองที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนับตั้งแต่ย้ายจาก UFC มาอยู่กับ ONE ในปี 2561 พร้อมกับเน้นย้ำว่าการก้าวเข้าสู่ชายคา ONE สามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นและมีรายได้สมน้ำสมเนื้อสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ MMA ที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลสำหรับ “ดิมิเทรียส” หรือที่แฟน ๆ เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ดีเจ” สร้างชื่อขึ้นมาจากการป้องกันแชมป์โลก ได้ถึง 11 ครั้งบนสังเวียน UFC ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายครั้งใหญ่กับ ONE ในปี 2561 และประสบความสำเร็จคว้าเข็มขัดสีเงินจากการแข่งขัน ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) มาครองในปี 2562 ตามด้วยการผงาดขึ้นแท่นเจ้าบัลลังก์ MMA รุ่นฟลายเวต ในปี 2565ล่าสุด “ดีเจ” ที่เพิ่งตัดสินใจประกาศอำลาสังเวียน ในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ที่จัดการแข่งขันขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บ้านเกิดของเขา และได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศของ ONE (ONE Hall of Fame) เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ ได้ออกมาเผยหมดเปลือกว่ารายได้ที่เขาได้รับจาก ONE ในระยะเพียง 6 ปี นั้นรวมแล้วสูงกว่าช่วงเวลา 8 ปีที่เขาสู้และครองบัลลังก์แชมป์โลกใน UFC เสียอีก“ONE คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผม ที่ผมพูดแบบนี้เพราะมีหลายสาเหตุ โดยเฉพาะเมื่อคดี [ต่อต้านการผูกขาดของ UFC] เพิ่งได้รับอนุมัติในเบื้องต้น ผมจำได้ว่า นักกีฬาจะต้องได้รับส่วนแบ่ง 23 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมดที่เขาทำให้บริษัท”“ผมลองย้อนกลับไปดูสมัยที่ผมยังอยู่กับ UFC ในช่วงปี 2554 ถึง 2560 ผมลงแข่งทั้งหมด 17 ไฟต์ เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลก 12 ไฟต์ และไฟต์ปกติ 5 ไฟต์ แต่เมื่อผมลองคำนวณเงินทั้งหมดจากที่ผมทำให้กับ UFC และผมพูดกับตัวเองว่า นี่มันอะไรเนี่ย?! ผมทำเงินได้แค่นี้เองเหรอ ผมรู้สึกโกรธมาก ผมผิดหวังจริง ๆ”“การตัดสินใจย้ายมา ONE เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพของผม ผมรัก ONE และผมยังคงมีส่วนร่วมกับ ONE เพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างแบรนด์และนักสู้คนอื่น ๆ ผมยินดีมาก”