4 นักสู้รุ่นฟลายเวต พร้อมแลกเดือด ชิงแต้มชัยเขย่าแรงกิง ในศึก ONE Fight Night 26

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับความมันสุดเร้าใจ ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกตั้งตารอ ศึก ONE Fight Night 26 ที่จะจัดการแข่งขันขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้ โดยชูโรงด้วยไฟต์ชิงแชมป์โลก 2 คู่ พร้อมการต่อสู้แบบจัดเต็มอีกหลายกติกา รวมทั้งสิ้นถึง 12 คู่นอกเหนือจาก 2 คู่ชิงแชมป์โลกแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของศึกนี้คือการโคจรมาพบกันเอง ของ 4 นักมวยไทยตัวตึงแห่งรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ระหว่าง “นักรบ แฟร์เท็กซ์” พบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “เดนิส พูริช” พบกับ “อีเลียส มาห์มูดี”โดยผลการแข่งขันของทั้ง 2 คู่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่ออันดับในแรงกิงของรุ่นนี้ ที่ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าบัลลังก์ยังว่าง หลังจากที่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านทำเข็มขัดหล่นบนตาชั่ง ในศึก ONE 169 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวการเจอกันของทั้ง 2 คู่ เพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนที่เกมการชกจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้สำหรับคู่นี้เดิมที “นักรบ” มีคิวจะต้องพบกับ “ดิเอโก ปาเอซ“ นักสู้จากสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย แต่เนื่องจาก “ดิเอโก” มีอาการบาดเจ็บต้องขอถอนตัว จึงทำให้ต้องเปลี่ยนมาเจอกับ “ก้องธรณี” ที่ตอบรับโอกาสทอง เพื่อลุ้นพาตัวเองขยับเข้าไปอยู่ในท็อปไฟว์ของแรงกิง ให้ได้เป็นครั้งแรกสำหรับ "นักรบ" เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 4 ของแรงกิง ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มดุ ย้ำแค้นคู่ปรับเก่า "เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK" เก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 5 และสั่งสมสถิติชนะเพิ่มเป็นไฟต์ที่ 9 จาก 10 ไฟต์ขณะที่ "ก้องธรณี" เจ้าของสถิติชนะ 9 จาก 11 ไฟต์ ผลงานล่าสุดเพิ่งประเดิมโชว์ฝีมือบนเวที ONE (ใหญ่) ในศึก ONE 169 เมื่อ 9 พ.ย.ที่ผ่านมาได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการโชว์อาวุธครบเครื่อง ไล่ถล่มเอาชนะ "ทาเกียร์ คาลิลอฟ" นักชกสายสปีดจากรัสเซีย ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์โดยคู่นี้หาก "นักรบ" เป็นฝ่ายชนะก็จะช่วยให้เขาสามารถรักษาอันดับในแรงกิงเอาไว้ได้ ขณะที่ "ก้องธรณี" หากได้รับการชูมือ ก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะทะยานเข้าสู่ท็อปไฟว์ของแรงกิงรุ่นนี้เป็นครั้งแรกสำหรับ"เดนิส" จอมบู๊รุ่นใหญ่ จากบอสเนีย/แคนาดา ผู้ครองเก้าอี้เบอร์ 3 ของแรงกิง เจ้าของสถิติชนะ 3 จาก 5 ไฟต์ในกติกามวยไทย โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งข้ามสายไปชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE ด้วยการแลกเดือดกับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ก่อนจะพ่ายคะแนนไปแบบสุดมัน ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาด้าน "อีเลียส" เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 5 ของแรงกิง ปัจจุบันถือครองสถิติชนะ 3 จาก 4 ไฟต์ในกติกามวยไทย และล่าสุดในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เพิ่งหวนกลับไปชกคิกบ็อกซิ่ง โดยจัดหนักอัดน็อก "ทาอิกิ นาอิโตะ" ในยกที่ 3 พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์ (กว่า 1.7 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) มาครองไฟต์นี้ถือเป็นศึกสำคัญของทั้ง “เดนิส” และ “อีเลียส” โดยหาก “เดนิส” ชนะ ก็อาจเป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสชิงบัลลังก์ที่ว่างอยู่ในอนาคต ส่วน “อีเลียส” ที่อยู่อันดับสุดท้ายของแรงกิง จำเป็นต้องเอาชนะเท่านั้น เพื่อไต่อันดับให้สูงขึ้นไป อีกทั้งหาก “ก้องธรณี” เอาชนะ “นักรบ” ได้ ก็มีโอกาสที่เขาจะต้องหลุดจากแรงกิง