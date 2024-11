ศึกครั้งยิ่งใหญ่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ “ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก” ทรูวิชั่นส์ ถ่ายสด 28 พ.ย. นี้ “ลิเวอร์พูล” ปะทะ “เรอัล มาดริด”

ทรูวิชั่นส์ ยังคงตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ด้วยความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก นัดสำคัญ กับศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านปะทะ เรอัล มาดริด ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมยิงสด ให้ได้เชียร์กัน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 03.00 น. (คืนวันพุธ) ทางช่อง beIN SPORTS1 (607) พลาดไม่ได้! ให้กำลังใจทีมโปรดกันแบบสด ๆ กับเกมสุดมันที่ทุกคนรอรอย คลิกรับความมันได้เลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/u7yvw5c4เกมบิ๊กแมตช์ประจำนัดที่ 5 ในรอบลีกเฟส ของศึกฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2024/25 จะลงเล่นกันที่สนามแอนฟิลด์ กับยูโรเปี้ยน ไนท์ อันลือลั่น เป็นการโคจรมาปะทะกันของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แชมป์ 6 สมัยจากอังกฤษ กับ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด แชมป์เก่าจากสเปน และเป็นสุดยอดตัวจริงของทวีปยุโรป ด้วยสถิติแชมป์ถ้วย “บิ๊กเอียร์” สูงสุด 15 สมัยสถิติก่อนเกม ทั้งสองทีมพบกันมาทั้งหมด 11 ครั้งในถ้วย UCL เป็น ลิเวอร์พูล ชนะ 3 เกม เสมอ 1 เกม และ เรอัล มาดริด ชนะ 7 เกม โดย 3 เกมล่าสุดที่พบกันใน เป็นทางฝั่ง “ราชันชุดขาว” ทำได้ดีกว่า เอาชนะไปได้ทั้งหมด ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศในซีซั่น 2021/22 ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่ทีม “หงส์แดง” มักจะพลาดท่าให้อยู่เสมอสถานการณ์ล่าสุด เจ้าถิ่น “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ของกุนซือชาวดัตช์ อาร์เน่อ สล็อต กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด คว้าชัยชนะได้ถึง 15 จาก 17 นัด ที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วย โดยใน แชมปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส พวกเขาชนะรวด 4 นัด เก็บ 12 คะแนนเต็ม รั้งอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของตาราง ซึ่งด้วยฟอร์มการเล่นสุดร้อนแรงบวกกับการได้เล่นในแอนฟิลด์ เป็นช่วงเวลาที่ดีทีเดียวที่จะปะทะแข้งกับยอดทีมจากสเปนด้านทีมเยือน “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ของกุนซือ คาร์โล อันเชลอตติ ในลีกยังคงเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์กับบาร์เซโลน่า และ แอตเลติโก้ มาดริด อยู่เหมือนเดิม ส่วนสถานการณ์ในบอลยุโรปผิดคาดเล็กน้อย รั้งอันดับ 18 ของตาราง จากการลงเล่น 4 นัด ด้วยผลงานชนะ 2 และแพ้ 2 ซึ่งเกมบุกเยือน ลิเวอร์พูล ถ้าพวกเขาไม่สามารถเก็บคะแนนออกมาได้ จะเจอความกดดันหนักในอีก 3 เกมที่เหลือทันทีTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/u7yvw5c4 เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้