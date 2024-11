เสาร์-อาทิตย์ เดือด! “ช่อง 8” เปิดศึก 2 มวยรอบดังสู้ศึกชิงแชมป์ ตบท้ายความมันส์พิเศษ “THAI FIGHT อาจารย์ต้อม” จ.ร้อยเอ็ด

ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป เปิดศึกเดือดสมศักดิ์ศรี King of Fighting Sports อันดับ 1 ของประเทศไทย สัปดาห์นี้ลุยเปิดศึกชิงแชมป์ 2 มวยรอบดังในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. พร้อมส่งไม้ต่อความสนุกในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน กับ 2 รายการขวัญใจแฟนมวยได้แก่ รายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการพิเศษ THAI FIGHT อาจารย์ต้อม รอบรองชนะเลิศ ปี 2024 ส่งตรงความสนุกจาก จ.ร้อยเอ็ด เวลา 18.00 น. แฟนๆสามารถติดตามความสนุกดังนี้เริ่มต้นเข้มข้นระทึกใจชิงแชมป์ 2 ศึกมวยรอบจากรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ได้แก่ ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำนำทะเบียน พิกัด 165 เป็นการชิงชนะเลิศ ระหว่าง “กงจักร ป.เปาอินทร์” ซ้ายโก๋แก่ พบ “รามยาร์ วาคิลิ” เปอร์เซียพันธุ์แกร่ง จากอิหร่าน ส่วนคู่ชิงที่ 3 เป็นการพบกันระหว่าง “ปราการ ส.สุวรรณารัณย์” วานรทมิฬ พบ “เพชรบ้านไม้ รร.กีฬาโคราช” จอมบู๊จากห้วยแถลง ต่อด้วย ศึกมวยรอบโกลบอลเฮ้าส์ กรังปรีซ์ พิกัด 150 ปอนด์ พบกับ 2 นักชกฟอร์มโหด “แสนศักดิ์ พิมายพงศธร” แข้งฟ้าฟาด พบ “เพชรแดนเหนือ สังหะมวยไทย” พยัคฆ์แดนล้านนา นอกจากนี้ คู่ชิงที่ 3 “เพชรเมืองลุ่ม ศิษย์ครูเพียร” ขุนศึกเมืองบั้งไฟ พบ “ดักลาส มาลากอน” อินทรีผยอง จากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ คู่เอกกำหนด 5 ยก พิกัด 150 ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่าง “เพชรสายฟ้า ส.จ.วิชิตแปดริ้ว” จอมเตะแห่งเสลภูมิ พบ “อาร์มาน โมราดิ” นักชกพันธุ์แกร่ง จากอิหร่าน เสริมด้วยคู่มวยที่พลาดไม่ได้อีก 2 คู่ เป็นการพบกันในพิกัด 138 ปอนด์ ระหว่าง “เมฆดำ ก.กัมปนาท” พบ “ลูกแมน ที.เค.ยุทธนา” และ “คงเดช แฟร์เท็กซ์” ดวลเดือดกับ “โซรุช อักบาริมาเลกิชิ” (อิหร่าน) พิกัด 128 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา กม.2ต่อเนื่องวันอาทิตย์ 2 รายการความสนุกเอาใจแฟนมวยได้แก่ รายการ ศึกมวยดีวิถีไทย การแข่งขันมวยไทยในรูปแบบ 5 ยก พบกับนักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด สัปดาห์นี้พบกับคู่เอก เป็นการชกกันระหว่าง “ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่” จอมโหดบ้านหนองบัวแดง พบ “วูฅอง พักยก 24” จอมลีลาเมืองดอกบัว พิกัด 132 ปอนด์ส่วนรองคู่เอก “ทวนทอง P.O.K. พีวีซี” แข้งขวานาเกลือ พบ “กานต์ ก.กัมปนาท” ยอดฝีมือเมืองแปดริ้ว พิกัด 129 ปอนด์ เสริมความมันกับคู่มวยอีก 2 คู่ “เก้าหมื่น ผู้กองบัติบางบาล” พบ “พลายชุมพล ส.บุญมีฤทธิ์” พิกัด 149 ปอนด์ และ “อัศวิน เกียรติเขาแดง” พบ “ไดนาไมท์ ม.ภูวนา” พิกัด 110 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)ปิดท้ายรายการดังสุดพิเศษ “THAI FIGHT อาจารย์ต้อม” รอบรองชนะเลิศ ปี 2024 ณ ลานหอโหวด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 พบกับคู่มวยรอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 คู่ และ รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 1 คู่ รวมถึงคู่มวย Super Fight อีก 3 คู่ ดังนี้1.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้ำหนัก 56 กก. ชกคาดเชือกฟ้าใส อ.ยุทธชัย VS ฟาเอเซห์ฟาลิ (อิหร่าน)2.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 72.5 กก. ชกคาดเชือกน้องโอ ช.ห้าพยัคฆ์ VS อาลี บาห์รามี ซาเม็ต (อิหร่าน)3.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 67 กก. ชกคาดเชือกยอดเทวินทร์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS เอซาน คอร์ชิดแวนด์ (อิหร่าน)4. Super Fight คาดเชือก ต่อนํ้าหนักต่างกัน 1 กก. (69/70 กก.)ป.ต.ท. อภิชาติฟาร์ม VS โมฮัมหมัด มาห์ดี้ (อิหร่าน)5. Super Fight คาดเชือก นํ้าหนัก 77 กกไลอ้อน ว.ไพลิน VS คาเมรอน เชิร์ช (สหรัฐอเมริกา)6.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 65 กก. ชกคาดเชือกโพย่า ไบรามี่ (อิหร่าน) VS อาหมัด มาซูมิเนีย (อิหร่าน)7.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 67 กก. ชกคาดเชือกดาวแพร่ แม็คเคมีภัณฑ์ VS ไมค์ เดอร์เดเรียน (ฝรั่งเศส)8.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 65 กก. ชกคาดเชือกกล้าศึก อาวุธไฟท์เกียร์ VS ยูเนส เบนาลี่ (โมร็อกโก)9. Super Fight คาดเชือก นํ้าหนัก 77 กก.เต็งหนึ่ง สมบูรณ์ทรัพย์ VS อะบอลฟาซล์ เมห์ราซารัน (อิหร่าน)10.รอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่น 70 กก. ชกคาดเชือกแสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม VS เฮย์เดอร์ อัลคันทาร่า (บราซิล)ดังนั้นห้ามพลาดชม 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ การันตีความมันที่สุดของประเทศใน รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 17.30 น. พร้อมปิดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT อาจารย์ต้อม เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด!