3 นักมวยไทย คว้าแชมป์ "Road to ONE" รับสัญญากว่า 10 ล้าน ลุยต่อระดับโลก

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปีอย่าง Road to ONE Thailand ซีซัน3 จากรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์เอ็กซ์สตรีม” เปิดเวทีสานฝันให้นักมวยไทยดาวรุ่งทั้งชายและหญิงจำนวน 3 รุ่นน้ำหนักที่มีความฝัน มาประชันฝีมือกันขึ้นสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ช่อง 7HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชันโดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครทั้งสิ้นกว่าร้อยคนและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนเหลือรุ่นละ 8 คนก่อนจะจับฉลากประกบคู่และทำการแข่งขันกันแบบแพ้คัดออกจนมาถึงรอบสุดท้าย ซึ่งผู้ชนะทั้ง 3 รุ่นได้แก่ กาเบรียลเล่ โมราม จากบราซิล คว้าแชมป์มวยหญิงรุ่น 56.5 กก. และ พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย คว้าแชมป์มวยไทยรุ่น 54 กก.ปิดท้ายด้วย คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล คว้าแชมป์มวยไทยรุ่นน้ำหนัก 64 กก. ซึ่งผู้ชนะทั้ง 3 คนจะได้รับคือสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท เข็มขัดเกียรติยศ และโอกาสขึ้นชกในระดับนานาชาติอีกด้วยเริ่มต้นด้วยมวยไทย (หญิง) รุ่น 56.5 กก. บีอันก้า ซูซ่า จากบราซิล พบกับ กาเบรียลเล่ โมราม บราซิลเหมือนกัน โดยทั้งคู่เปิดเกมบุกกันตั้งแต่ยกแรกใส่เต็มทั้ง 3 นาทีไม่มีพัก ฝ่ายโมรามเน้นที่ลูกหมัดและความแข็งแรงส่วนซูซ่าอาศัยรูปร่างสูงยาวใช้อาวุธทั้งเข่าทั้งถีบสู้กันอย่างสุดมันจนครบ 5 ยกสุดท้ายเป็นโมรามเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดต่อด้วยมวยไทยรุ่น 54 กก. ระหว่าง พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย พบกับ ดาเลอร์ โซบีรอฟ จาก อุซเบกิสถาน โดยฝ่ายพญาครุฑเปิดโหมดบุกแบบเต็มตัวตั้งแต่ลั่นระฆังประเคนใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกจนน็อคโซบีนอฟไปตั้งแต่ยกแรกแบบไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยคู่เอกที่ทุกคนรอคอย มวยไทยรุ่น 64 กก. เป็นการพบกันระหว่าง คัมภีร์เทวดา สิทธิกุลพบกับ ยอดก้าวไกล แฟร์เท็กซ์ เปิดยกแรกมาต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันและกันก่อนจะมาใส่หนักในยก 2 ที่ทั้งคู่เดินหน้าแลกกันทั้งหมัดทั้งศอกแต่เป็นฝ่ายยอดก้าวไกลที่ออกหมัดแม่นกว่าสอยคู่แข่งร่วงไปนับถึง 8 กลับมาในยกที่ 3 เป็นต้นไปเป็นฝ่ายคัมภีร์เทวดาที่เดินหน้าบุกเต็มกำลังด้วยอาวุธหนัก ทั้งหมัดทั้งแข้งสุดท้ายครบ 5 ยกเป็นฝ่ายคัมภีร์เทวดาที่พลิกเกมกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันร่วมชมและเชียร์พร้อมให้กำลังใจผลงานของแชมป์ทั้ง 3 รุ่นได้ในเวที Fairtex Fight และ ONE ลุมพินี กันได้ในอนาคตอันใกล้นี้และสามารถรับชมความมันแบบนี้ได้ทางรายการ “Fairtex Fight มวยมันส์พันธุ์เอ็กซ์สตรีม” ออกอากาศทุกวันเสาร์ 10.00 น. ทางช่อง 7HD และรับชมแบบติดขอบเวทีได้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา จองบัตรทาง www.thaiticketmajor.com