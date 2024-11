“สิบหมื่น” เปิดศึกกู้ศรัทธา “อับดัลลาห์” เสริมทัพศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 92

เปิดโผคู่มวยมันเพิ่มเติมในศึกใหญ่ส่งท้ายปี จับสองจอมบู๊ที่หวังกู้หน้ามาปะทะฝีมือกันระหว่าง “สิบหมื่น โค้ชนาย” นักสู้คนดังโลกออนไลน์ วัย 29 ปี ที่ยังควานหาชัยชนะไม่เจอในรายการนี้ โดยจะพบกับ “อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ” มวยหมัดเฉียบคม วัย 22 ปี จากรัสเซีย เจ้าของสถิติหรู 4-1 ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 92 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้สำหรับ “สิบหมื่น” จอมบู๊อดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย และเวทีราชดำเนิน ซึ่งบางคนรู้จักเขาในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง “Coah nay - สิบหมื่น” ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 2.12 ล้านบัญชีโดยเจ้าตัวเคยตัดสินใจหันหลังให้วงการต่อสู้บนสังเวียนผืนผ้าใบมาแล้วในช่วงปลายปี 2565 แต่การมาของรายการระดับโลก ONE ลุมพินี ทำให้เขากลับมามีไฟและได้โอกาสได้หวนคืนสังเวียนอีกครั้งอย่างไรก็ตามการกลับมาในภาคใหม่ “สิบหมื่น” ยังเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองไม่ออก โดยเปิดตัวด้วยการแพ้น็อกยกแรกให้กับ “มิเกล ตรินดาเด” จากโปรตุเกส ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อ 22 ก.ย.66ขณะที่ไฟต์ล่าสุด เขาพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ไทสัน แฮร์ริสัน” จากออสเตรเลีย ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา กลับมารอบนี้ เจ้าตัวจึงมุ่งมั่นล่าแต้มชัยแรกในรายการนี้เพื่อกู้ศรัทธามหาชนให้ได้ทางด้าน “อับดัลลาห์” อีกหนึ่งผลผลิตจากรัฐดาเกสถาน แหล่งสร้างนักสู้ฝีมือเยี่ยมของแดนหมีขาว เริ่มต้นเรียนรู้วิชามวยไทยครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี“อับดัลลาห์” สร้างผลงานใน ONE ลุมพินี อย่างร้อนแรง ด้วยการเดินหน้าลุยเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์รวด พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านได้หนึ่งครั้ง และถูกจับตามองว่าเขาอาจมีลุ้นได้คว้าสัญญานักกีฬา ONE ในอนาคตแต่ล่าสุดฝันของ “อับดัลลาห์” ที่อยากไปเฉิดฉายในสังเวียนระดับโลกต้องหยุดชะงักลง หลังเจ้าตัวสะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกในรายการนี้ให้กับ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ในศึก ONE ลุมพินี 82 เมื่อ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา โอกาสนี้เขาจึงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเรียกคืนฟอร์มเก่ง และกู้ศรัทธาของแฟนมวยกลับคืนมา ด้วยการมอบความพ่ายแพ้ไฟต์ที่ 3 แก่ “สิบหมื่น” ให้ได้นับเป็นอีกคู่มวยที่น่าสนใจสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปี 2567 ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ ร่วมรอเชียร์กันได้ ศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ห้ามพลาด!