เต็มที่ทุกบทบาท “ซุปเปอร์บอน” เผยชีวิตอีกด้านในฐานะชายชาติทหาร

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล วัย 34 ปี จากพัทลุง เผยถึงบทบาทนอกสังเวียนในการรับราชการทหาร ซึ่งล่าสุดมีการขยับขยายย้ายสังกัดอีกครั้ง โดยตนพร้อมทำหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ควบคู่กันไปทั้งในและนอกสังเวียนสำหรับ “ซุปเปอร์บอน” หรือยศในราชการปัจจุบันคือ “ส.อ.ศุภชัย หมื่นสังข์” เริ่มต้นรับราชการทหารตั้งแต่วัย 23 ปี ด้วยการสมัครเป็นทหารพรานฝึกหัด ก่อนได้รับการบรรจุเป็นทหารอาชีพ สานฝันให้พ่อกับแม่สำเร็จ จนกระทั่งได้เลื่อนขั้นในหน้าที่การงานตามลำดับจนถึงวันนี้“ตอนนี้ผมเป็นทหารยศสิบเอก ล่าสุดเพิ่งย้ายสังกัดจากกองพลทหารราบที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช มาอยู่ ศูนย์กำลังสำรองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง พี่บัวขาว (บัญชาเมฆ) เป็นคนชักชวนให้มาช่วยงาน และช่วยเดินเรื่องเรื่องย้ายสังกัดให้ด้วยครับ”“หน้าที่หลัก ๆ ของผมคือยังคงเป็นนักกีฬาชกมวยให้กับกองทัพ เพราะจริง ๆ ผมเริ่มมาจากตรงนี้ และตอนนี้ผมก็ยังมีแผนลงแข่งขันในนามของกองทัพอยู่ อาจจะเป็นปีหน้าที่จะมีการแข่งขันกีฬาทหารโลก”“ช่วงนี้ ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการกีฬา และโปรโมตหน่วยงานเพิ่มเติม รวมถึงมีกิจกรรมสอนมวยให้ทหารใหม่ด้วย ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดว่าจะเรียกตัวใช้งานตอนไหน ล่าสุด ผมไปสอนมวยให้ทหารไทยและทหารสิงคโปร์ ในกับการฝึกร่วมรบระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ”“การรับราชการทหารเป็นความฝันของพ่อแม่ที่อยากให้ผมเป็นมาตลอด ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าหมายต่อไปในบทบาทนี้จะเป็นยังไง แต่ขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ออกมาดีที่สุด ตอนนี้ยังถือว่าทำได้ก็ขอทำให้เต็มที่ก่อนครับ”ส่วนหน้าที่บนสังเวียน “ซุปเปอร์บอน” พร้อมสู้ศึกสำคัญชิงบัลลังก์จากคู่ปรับเก่า “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่เอกของรายการ ศึก ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรก 19.30 น. รอติดตามผลงานของสิบเอกคนนี้กันได้เลย