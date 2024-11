63 ทีมพร้อมระเบิดศึกลาลีกายูธ เฟ้นหนึ่งเดียวสู่ ลาลีกา อะคาเดมี่

มร. ซานติอาโก เอลิซาลเด ผู้จัดการลาลีกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ นายวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี Director of LALIGA Youth Tournament Thailand ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชน ลีลากร ยูธ ทัวร์นาเม้น ไทยแลนด์ ที่โรงแรมริซม่อนสำหรับ การแข่งขัน “LALIIGA Youth Tournament Thailand” จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บริษัท JSE Thailand บริษัท จิ๊กซอว์ สปอร์ต อีโวลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้รับลิขสิทธิ์และทีมจัดการแข่งขันรายการในสนามประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามสยามนนท์ เซ็นเตอร์ จ. นนทบุรีLALIGA Youth Tournament เป็นทัวร์นาเม้นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ด้วยกระแสความนิยมบวกกับ LALIGA ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั่วโลกในด้านการสนับสนุน ฟุตบอลระดับรากหญ้า ซึ่งทางประเทศมาเลเซีย ผู้ริเริ่มนำรายการนี้เข้ามาแข่งขันตั้งแต่ปี 2021 จากความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้ในปี 2024 ได้มีการให้สิทธิ์ประเทศที่จะร่วมจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยประเทศ ฟิลิปปินส์, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศไทยมร. ซานติอาโก เอลิซาลเด ผู้จัดการลาลีกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ กล่าวว่า การแข่งขันรายการแสดงให้เห็นถึงพลังของเด็กที่มีสำคัญ และเป็นรากฐานของความสำเร็จ อย่างเช่น สโมสรบาเซโลน่า ได้ปั้นนักกีฬาตอนที่ยังเป็นเด็ก จนก้าวมาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงหลายคน จึง อยากเอาทัวร์นาเม้นนี้มาเพิ่มโอกาสให้เด็กเในเอเชียอาเซียนเพราะมั่นใจในศักยภาพของเยาวชนในเอเชียว่ามีไม่ด้อยไปกว่าเยาวชนของสเปนหรือยุโรป เพียงแต่ไม่มีสนามที่ให้เด็กๆ เหล่านี้ได้แสดงศักยภาพ และเชื่อว่าการแข่งขัน ลาลีกา ยูธ ทัวร์นาเม้น ในปีนี้เราได้เยาวขนฝีเท้าดีไปพัฒนาต่อในอะคาเดมี่ของลาลีกานายวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี Director of LALIGA Youth Tournament Thailand กล่าวว่า“JSE Thailand ได้มองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านฝีเท้าที่มีความโดดเด่น และสามารถพัฒนาต่อได้ เพียงแค่สร้างโอกาสให้เยาวชนเหล่านั้นได้มีโอกาสได้เห็นและเรียนรู้แลกเปลี่ยนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รายการ LALIGA Youth Tournament เป็นทัวร์นาเม้นท์ระดับนานาชาติ ที่ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากโอกาสอันดีสำหรับเด็กไทยที่จะได้ดวลฝีเท้ากับนักเตะจากนานาชาติการแข่งขัน LALIGA Youth Tournament 2024 นอกจะค้นหาแชมป์ประจำประเทศสนามการแข่งขันแล้ว แชมป์จากการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุ จะได้ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบ “แชมป์ชนแชมป์” อีกครั้งในช่วงกลางปีหน้า ที่ประเทศมาเลเชีย ซึ่งจะมีบรรดาแมวมองจากสโมสรชั้นนำต่างๆ ในยุโรปมาเฝ้าจับตามองการแข่งขันนี้ด้วย เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นยอดเยี่ยมเพียง 1 คน จะได้รับรางวัล MVP of LALIGA Youth Tournament ประจำปีการแข่งขัน 2024 เพื่อไปฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะถึงประเทศสเปนกับ ลาลีกา อะคาเดมี เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ฟรี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆ ที่สามารถช่วยเติมเต็มความฝันของเยาวชนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตได้ จึงเป็นสนามที่เปิดเส้นทางในการก้าวไปสู่เวทีระดับโลกอย่างลาลีกาอย่างแท้จริง และไม่แน่ว่าเราอาจจะมี ธีรศิลป์ แดงดา คนต่อไปจากการแข่งขันรายการนี้ก็เป็นไปได้” นายวิสิษศักดิ์ กล่าวสำหรับการแข่งขันรายการนี้ ประเทศไทยเลือกจัดดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยมีทีมทั้งจากไทยและต่างประเทศส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 63 ทีมโปรแกรมการแข่งขัน LALIGA Youth Tournament Thailand สามารถเข้าไปดูโปรแกรมและติดตามผลการแข่งขันได้ทาง แอพพลิเคชัน https://copafacil.com/-au2m สำหรับผู้ที่สนใจอยากติดตามการแข่งขัน และไม่สะดวกจะเดินทางไปยังสนามแข่งที่ สนามสยามนนท์ เซ็นเตอร์ นนทบุรี JSE Thailand จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้ ผ่านทางสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศไทย ทั้ง Think Curve - คิดไซด์โค้ง , GOAL Thailand รวมถึงช่องทางอย่างเป็นทางการในเพจ LaLiga Youth Tournament - Thailand และเพจ JSE Thailand