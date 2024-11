"อาฒยา" คว้ารางวัล The Aon Risk Reward Challenge

อาฒยา ฐิติกุล คว้ารางวัล The Aon Risk Reward Challenge ประจำปี 2024 ในฐานะนักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดในแต่ละหลุมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแอลพีจีเอ ทัวร์ กำหนดเอาไว้แต่ละรายการตลอดฤดูกาล พร้อมรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 34.6 ล้านบาท นับเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้ารางวัลนี้สำหรับ ผลงานของ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล อาฒยา ในปี 2024 ลงแข่งขัน 15 รายการ จบใน 10 อันดับแรก 11 รายการ คว้าแชมป์รายการทีม ดาว แชมเปียนชิพ คู่กับ หยิน ยัวหนิง จากจีน นอกจากนี้ยังจบอันดับที่สองในการรายการ เมย์แบงค์ แชมเปียนชิพ เจ้าตัวเผยหลังรับรางวัลว่า “สึกภูมิใจมากที่ชนะรางวัล the Aon Risk Reward Challenge และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เล่นที่เคยคว้ารางวัลนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลงานและกลยุทธ์ในการเล่นกอล์ฟตลอดทั้งฤดูกาล และเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เพราะรางวัลนี้เป็นผลลัพธ์ของการเล่นของตัวเองในฤดูกาลนี้”ทั้งนี้ รางวัล The Aon Risk Reward Challenge เป็นรางวัลที่แอลพีจีเอ ทัวร์ และเอออน (Aon) ดำเนินมาเป็นฤดูกาลที่ 6 โดยรางวัลนี้ จะคิดคะแนนสะสมจากหลุมต่าง ๆ ที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละรายการ โดยคิดคะแนนดีที่สุดสองรอบของรายการนั้น ๆ ตลอดทั้งฤดูกาล แต่ต้องเล่นอย่างน้อย 40 รอบจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลนี้ โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยและเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ