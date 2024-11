(คลิป) ฮีโรแห่งเซเนกัล! “รุง รุง” ได้รับการต้อนรับยิ่งใหญ่หลังหอบเข็มขัด ONE กลับมาตุภูมิ

“รุง รุง” อูมาร์ คาน แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต เดินทางกลับถึงประเทศเซเนกัล บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อย โดยมีแฟน ๆ รอต้อนรับอย่างเนืองแน่น พร้อมจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งเมืองให้กับฮีโรแห่งชาติของพวกเขาสำหรับ “รุง รุง” เพิ่งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางชีวิตนักสู้ ด้วยการเป็นชาวแอฟริกันคนแรก ที่สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง จากการเอาชนะเจ้าของเข็มขัดเดิม “อนาโตลี มาลีคิน” สุดยอดนักสู้ไร้พ่ายชาวรัสเซีย ที่ก่อนหน้านี้ถือครองเข็มขัด 3 รุ่น ลงได้อย่างสุดมันด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE 169 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมาความสำเร็จระดับประวัติศาสตร์ของ "รุง รุง" ในครั้งนี้ได้สร้างความสุขให้ชาวเซเนกัลทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อเจ้าตัวและทีมงาน เดินทางกลับถึงบ้านเกิด ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Blaise Diagne ในเซเนกัล ก็มีสื่อมวลชน ตัวแทนจากกระทรวงกีฬา วงดนตรี นักเต้น และแฟน ๆ มารอต้อนรับฮีโรของพวกเขาอย่างเนืองแน่น“รุง รุง” พร้อมทีมงานของเขาเดินทางออกจากสนามบิน ด้วยการจัดขบวนคาราวานแห่ฉลองแชมป์ไปยังเมือง Thiaroye Sur-Mer โดยมีแฟน ๆ หลายหมื่นคนเดินและขับรถตามขบวนไปตลอดเส้นทาง ซึ่งเมื่อถึงจุดหมาย ก็ได้มีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีบุคคลสำคัญหลายคนเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องความสำเร็จของเขานอกจากงานเฉลิมฉลองแบบจัดเต็มแล้ว ยังมีศิลปินสตรีตอาร์ต (Street Art) ชื่อดัง สร้างภาพกราฟฟิตี (ภาพที่วาดหรือพ่นสี ลงบนผนังหรือกำแพง) ของ “รุง รุง” ขึ้นมาเพื่อเชิดชูเกียรติอีกด้วย ขณะที่ก่อนหน้านี้ "บาสซิรู ดิโอมาเย ฟาเย" ประธานาธิบดีเซเนกัล ก็ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดี ด้วยการโพสต์ผ่านบัญชี X (ทวิตเตอร์) ของตนเอง ด้วยเช่นกันด้านบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของ “รุง รุง” ด้วยการโพสต์คลิปแฟน ๆ ที่มารอต้อนรับ “รุง รุง” ถึงสนามบิน ผ่านอินสตาแกรม yodchatri ของตนเอง พร้อมข้อความว่า“เซเนกัล!!! แฟน ๆ กว่า 20,000 คน มาต้อนรับแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตคนใหม่ รุง รุง ที่สนามบิน! เป็นการกลับสู่มาตุภูมิที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ! #WeAreONE”