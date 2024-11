สิงห์ เอสเตท ฉลอง 10 ปี จัด “อัลติเมท กอล์ฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์”

สิงห์ เอสเตท ฉลอง 10 ปี จัดกิจกรรม “ULTIMATE GOLF EXPERIENCE | AN UNFORGETTABLE DAY WITH THE THAI LEGEND GOLFERS” ออกรอบกับ ประหยัด มากแสง และ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ สองโปรกอล์ฟระดับตำนานของวงการกอล์ฟเอเชีย ณ สนามสันติบุรี สมุย คันทรี คลับ พร้อมพักผ่อนที่สันติบุรี เกาะสมุย รีสอร์ตระดับ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคมนี้ จำกัดสิทธิ์เพียง 20 คนผู้สนใจแคมเปญสามารถจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2567 สำหรับพริวิเลจแพ็กเกจเฉพาะลูกบ้านสิงห์ เอสเตท เป็นแพ็คเกจที่พักวิลล่าที่สันติบุรี เกาะสมุย 3 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน แบ่งเป็น Deluxe Garden Villa ราคา 49,000 บาท (บุคคลทั่วไป ราคา 55,000 บาท) และ Grand Reserve Pool Villa ราคา 64,000 บาท (บุคคลทั่วไป ราคา 71,000 บาท) พร้อมกรีนฟีที่สนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย คันทรี คลับ 2 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์โทร 1221 หรือไลน์ไอดี @SinghaEstate