“นักรบ” เปลี่ยนคู่ชก โยกแลกเดือด “ก้องธรณี” ศึก ONE Fight Night 26

อัปเดตการเปลี่ยนแปลงคู่มวยในศึก ONE Fight Night 26 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้ โดย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊เลือดเดือด วัย 26 ปี จากสุรินทร์ ถูกโยกให้มาประกบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)หลังจากคู่ชกเดิม “ดิเอโก ปาเอซ“ นักชกจากสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย ต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ"นักรบ" สร้างผลงานอันร้อนแรงบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยสถิติชนะ 8 จาก 9 ไฟต์ ต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 67 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาเขาสามารถโชว์ฟอร์มแกร่งปิดเกมน็อกยกแรกนักกีฬา ONE เจนเวทีอย่าง “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้จากรัสเซียได้อย่างงดงาม ส่งให้เขาได้รับสัญญานักกีฬา ONE มาครองเป็นนักสู้คนที่ 16 ของรายการทันที"นักรบ" สานต่อฟอร์มร้อนมายังการประเดิมเวที ONE (ใหญ่) ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการระเบิดฟอร์มย้ำแค้นคู่ปรับเก่า "เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK" ไปแบบเอกฉันท์ ซึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมในไฟต์ล่าสุด ส่งให้เขาก้าวขึ้นมาครองอันดับ 4 ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตในปัจจุบันด้าน "ก้องธรณี" สร้างผลงานโดดเด่นบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยการเก็บชัยชนะมากถึง 8 จาก 9 ไฟต์ เช่นเดียวกับ “นักรบ” และสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองเป็นคนที่ 14 ของรายการ ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่ 2 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 68 “ก้องธรณี” จะเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE พบกับตัวตึงอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (ในขณะนั้น) ในกติกามวยไทย โดยสามารถสู้ได้อย่างสนุก ก่อนจะพ่ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ไฟต์ล่าสุดของ “ก้องธรณี” ได้ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลกในศึก ONE 169 เมื่อ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยงัดฟอร์มเทพ ไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้จากรัสเซีย ไปอย่างเหนือชั้น เก็บชัยชนะรับขวัญการขึ้นชกบนเวทีรายการใหญ่ครั้งแรกได้อย่างสวยงามโดยไฟต์นี้ “นักรบ” พร้อมใส่สุดทุกอาวุธหวังสานต่อชัยชนะบนเวทีรายการใหญ่เป็นไฟต์ที่ 2 และเกาะกลุ่มจ่าฝูงของแรงกิงรุ่นนี้ต่อไป ขณะที่ “ก้องธรณี” ก็ต้องการได้รับการชูมือ เพื่อลุ้นโอกาสทะลุขึ้นไปติดท็อปไฟว์แรงกิงเป็นครั้งแรก งานนี้ใครจะเป็นฝ่ายเข้าวินคว้าแต้มชัยสุดสำคัญ แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นใจระทึกไปพร้อมกันในศึก ONE Fight Night 26 เสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้