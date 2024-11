UA Combine 2024 powered by Supersports จัดใหญ่ 23 พ.ย. นี้ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว

การแข่งขันประลองความแข็งแกร่งสุดยิ่งใหญ่ กับงาน UA Combine 2024 powered by Supersports ปีที่ 3 โดยในครั้งนี้นับเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นโดย Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผู้นำเข้าแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Supersports บริษัท โฮลดิ้ง สำหรับผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม พร้อมพาทุกคนก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของร่างกาย ไปกับ 8 บททดสอบ ที่จะผลักดันขีดจำกัดของตัวคุณให้ก้าวทะยานไปสู่ความแกร่งหลังจากการแถลงข่าวจัดงาน UA Combine 2024 powered by Supersports การแข่งขันวัดสมรรถภาพร่างกายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้บัตรหมดภายในพริบตา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยจะให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ท้าทายขีดจำกัดความสามารถของร่างกายผ่านด่านทดสอบที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมทักษะสำคัญทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ Agility (ความว่องไว), Stamina (ความแข็งแกร่ง), Vertical (แนวดิ่ง), Power (พละกำลัง), Endurance (ความทนทาน), Strength (ความแข็งแรง), Speed (ความเร็ว) และ Cognition (การรับรู้) โดยผู้ที่แข็งแกร่งและมีบาลานซ์ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะ และผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ภายในงานยังได้กระทบไหล่กับเหล่านักกีฬาคนดังและเซเลบอาทิ ซุปเปอร์บอน - ศุภชัย หมื่นสังข์, อ๋อง - วัชรฉัตร ทองภักดี นักบาสเก็ตบอล, แคท – พิมพโชษิตา ทรัพย์เย็น นักกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย, แม็ค - ณัฐพงศ์วีระวงศ์รัตนศิริ นักกรีฑาทีมชาติไทย, แชมป์ วรกร วงศกรเมือง นักเพาะกาย, วาววา - ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, แมทธิว ดีน, พลอย - ภัทรากร ตั้งศุภกุล และอีกมากมายที่มาร่วมงานและเข้าแข่งขันอย่าลืมมาเจอกันในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภายในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมของรางวัลแจกตลอดงาน และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Under Armour Thailand, Instagram: UnderArmourTH หรือ Website: uacombineasia.com