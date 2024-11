63 ทีมพร้อมฟาดแข้งลาลีกา ยูธ “เมืองทอง”ลุ้นป้องแชมป์รุ่น 12 ปี

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “LALIGA Youth Tournament Thailand” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บริษัท JSE Thailand (บริษัท จิ๊กซอว์ สปอร์ต อีโวลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และทีมจัดการแข่งขันรายการในสนามประเทศไทย วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามสยามนนท์ เซ็นเตอร์ จ. นนทบุรี ซึ่งทีมแชมป์ในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบแชมป์ชนแชมป์ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2568สำหรับการแข่งขันรายการนี้ไทยได้รับลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยมีทีมจากไทยและต่างประเทศส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 63 ทีม มีทีมจากต่างประเทศเข้าร่วมชิงชัยมากถึง 11 ประเทศ อาทิ ทีมบียารีล ซิดนีย์ จากออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, ทีมยะโฮ จากมาเลเซีย, ทีมมัลดีฟ, ทีมยูเวสตูสเชียงไฮ้จากจีน, สิงคโปร์, ลาว, ญีปุ่น, เกาหลีใต้และอินเดีย เป็นต้น และรุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดคือ รุ่นอายุ 14 ปีที่มามากถึง 18 ทีม โดยมีทีม อัสสัมชัญ ธนบุรี และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นทีมเต็งในรุ่นอายุ 14 ปีในขณะที่รุ่นอายุ 12 ปีมี “แชมป์เก่า” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ไปคว้าแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วเป็นทีมวาง ที่ต้องขับเคี่ยวกับ FMS Soccer Certer จากเกาหลีใต้ รวมถึงนักเตะจิ๋วจาก จีน ,ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และมาเลเซีย รวมถึงทีมดังจากประเทศไทยที่ส่งนักเตะมาร่วมชิงชัย โดยรุ่นนี้มี 18 ทีม ประกอบด้วย PFA ไทยแลนด์ ,การท่าเรือ เอฟซี ,เมืองทอง ยูไนเต็ด ,จูเนียร์ ฟาร์ม (มาเลเซีย), ออฟติวัน ฟุตบอล อะคาเดมี่ , สาธิต จุฬาลงกรณ์ ,ดอลฟิน เอฟซี FC (ฟิลิปปินส์) ,FMS Soccer Certer (เกาหลีใต้), Muwon FC (เกาหลีใต้),Exceluz (ญี่ปุ่น), SUS ACADEMY (มัลดีฟ) ,Villarreal Philippines Academy ,VILLARREAL SYDNEY Australia,.Dalian Zhongshan China,.Baichuanyuanyuan China,Siam Non United Thailand, Ratchaburi FC Thailand, Mungthong United Thailandรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 18 ทีม ประกอบด้วย อัสสัมชัญ ธนบุรี, เชียงใหม่ เอฟซี ,สาธิต จุฬาลงกรณ์ ,NDH United Thailand,Bangkok FC ,Dolphins FC Negros Occidental Philippines,PFA Bangkok ,JB Academy Thailand,Exceluz Japan,CP SPORT India,Villarreal Philippines Academy Philippines,Lumphun Warrior Thailand,Trail Port Thailand,Borussia Dortmund China,Juventus China,Klong Khon Academy Thailand,Buriram United Thailand,Siam Non United Thailand,PORT.FC Thailandรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 9 ทีมประกอบด้วย PORT.FC Thailand,Assumption United Thailand,Johor Darul Tazim Malaysia,PFA Bangkok Thailand, JB Acdemy Thailand, DARUNA Thailand,Klong Khon Academy Thailand,Buriram United Thailand และ Siam Non United Thailandสำหรับการแข่งขัน LALIGA Youth Tournament Thailand จะจัดให้มีงานแถลงข่าว และประชุมตัวแทนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้อง Topaz Room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนน รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี