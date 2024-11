เอาไป 5 ดาว! "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ยก "รถถัง" ซูเปอร์สตาร์มวยไทยตัวจริง

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ยกย่อง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นซูเปอร์สตาร์มวยไทย อย่างแท้จริง หลังจากเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “จาค็อบ สมิธ” ในศึก ONE 169 เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมาก่อนการชกไฟต์นี้ “รถถัง” มีข้อผิดพลาด ไม่สามารถทำน้ำหนักให้ผ่านตามมาตรฐานได้ จนเสียเข็มขัดบนตาชั่ง แต่เมื่อขึ้นชกบนเวที จอมบู๊ขวัญใจชาวไทยก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมสมการรอคอยของแฟนมวยทั่วโลก คว้าชัยครั้งที่ 16 ใน ONE ได้สำเร็จแม้ว่าจะมีกระแสวิจารณ์มากมายตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน แต่แฟนมวยอีกจำนวนมากยังคงให้กำลังใจและติดตามรอเชียร์ “รถถัง” เช่นเดียวกับ “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกว่าเขาชื่นชมผลงานของคู่ปรับเก่าในไฟต์นี้ด้วยเช่นกัน"ผมคิดว่ามันเป็นเพราะบุคลิกส่วนตัวของเขา รถถัง เป็นคนน่ารัก ซึ่งคุณจะไม่คิดว่าเขาเป็นคนร้ายกาจ ที่สามารถเปิดคางรับอาวุธแบบนั้น เขาทนได้ทุกลูก เขาชกสนุก และนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนอยากดูเขาชกมาก"