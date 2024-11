“โจ ณัฐวุฒิ” นัดชนแกร่ง “บัมปารา” เสริมทัพศึกใหญ่ ONE 170

อัปเดตคู่มวยมันอีกหนึ่งคู่ จับสองตัวท็อปที่มีชื่อติดอันดับแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) มาเผชิญหน้ากัน ระหว่าง “โจ ณัฐวุฒิ” จอมบู๊มาดนิ่ง วัย 35 ปี จากเมืองย่าโมโคราช พบกับ “บัมปารา คูยาเต” มวยเชิงสวย วัย 29 ปี จากฝรั่งเศส ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เสริมทัพความเร้าใจในศึก ONE 170 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรก 19.30 น.สำหรับ “โจ ณัฐวุฒิ” โชว์ฝีมือใน ONE ครั้งแรกเมื่อปี 2561 ฝากผลงานเด่นในรุ่นเฟเธอร์เวต ทั้งในกติกามวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง ปัจจุบันรั้งอันดับ 2 ของแรงกิง มวยไทย โดยเคยมีโอกาสท้าชิงเข็มขัดจาก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” มาแล้ว ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวสามารถต่อสู้กับแชมป์โลกรุ่นน้องได้อย่างสนุก ก่อนพ่ายคะแนนเสียงข้างมาก พลาดขึ้นครองบัลลังก์แบบน่าเสียดายไฟต์ล่าสุด “โจ ณัฐวุฒิ” ได้โอกาสวัดสกิลมวยไทยกับ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ที่รั้งอันดับผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิงและมีดีกรีอดีตเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดมาแล้วเช่นกัน โดยเกมจบลงที่ “โจ” เป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปใน ศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมาครั้งนี้ “โจ” จึงตั้งใจกลับมาเก็บชัยเพื่อกู้ศรัทธาและความมั่นใจ และที่สำคัญ เขาต้องรั้งเก้าอี้ตัวท็อปของตัวเองให้แน่นจากคู่แข่งจอมแกร่ง “บัมปารา” เพื่อเปิดโอกาสกลับไปชิงเข็มขัดอีกครั้งในอนาคตด้าน “บัมปารา” จากฝรั่งเศส มาพร้อมดีกรีแชมป์โลก WMC มวยไทย ที่เขาเพิ่งคว้ามาได้สำเร็จเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยเขาเปิดตัวกับ ONE ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อ 7 ต.ค.66 แต่ยังแจ้งเกิดไม่สำเร็จ โดยแพ้คะแนนเอกฉันท์ “ชากีร์ แอล เตครีติ” จากอิรักอย่างไรก็ตาม ในไฟต์ล่าสุด “บัมปารา” เรียกคืนฟอร์มเก่งพลิกเกมจากที่โดนนับ 8 ร่วงไปก่อน กลับมาปล่อยหมัดขวาเอาชนะน็อก “ลุค ลิสซีย์” จากสหรัฐอเมริกา ที่ครองตำแหน่งมือวางอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ในขณะนั้น ในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อ 6 ก.ค. ส่งให้เขาขึ้นรั้งอันดับ 4 ของแรงกิงในปัจจุบัน โดยครั้งนี้ เขาตั้งใจจะปราบ “โจ” ที่อันดับแรงกิงสูงกว่า เพื่อลุ้นโอกาสนั่งแทนที่ ซึ่งหมายความว่าเขาจะยิ่งเข้าใกล้บัลลังก์แชมป์โลกมากขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนกีฬาชาวไทยไม่ควรพลาด ต้องรอลุ้นกันว่า “โจ ณัฐวุฒิ” จะต้านแกร่ง “บัมปารา” และสามารถรั้งอันดับในแรงกิงไว้ได้หรือไม่ เชื่อเลยว่างานนี้ทั้งคู่ต้องสู้กันไฟลุก ติดตามลุ้นเชียร์ไปพร้อมกัน!