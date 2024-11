ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ ประกาศชิง 60 ล้านบาท ก.พ.ปีหน้า

ฮอนด้า ร่วมกับ ไอเอ็มจี ประกาศจัดการแข่งขัน “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟสาวชั้นนำของโลก 72 คน ลงประชันฝีมือแบบไม่มีตัดตัว ณ สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ปีหน้ามร. โทชิโอะ คุวาฮาระ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เผยว่า “กีฬากอล์ฟในปัจจุบันมีความนิยมแพร่หลายขึ้น ด้วยจำนวนผู้เล่นกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย โดยเฉพาะในประเทศไทย เราจึงได้เชิญบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ โดยการผนึกกำลัง ของ 3 บริษัท จะช่วยยกระดับและขับเคลื่อนความสนุกของการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสและผลักดันนักกอล์ฟไทยและนักกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียในการก้าวตามความฝันสู่การแข่งขันระดับโลก ภายใต้โกลบอลแบรนด์สโลแกน The Power of Dreams – How We Move You ที่ต้องการเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับผู้คนและสังคมไปสู่ความฝันของตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาและนักกีฬา รวมถึงแฟนกีฬา เพื่อส่งเสริมให้กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายและสร้างคุณค่าให้ชีวิต”นอกจากนี้ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ยังเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟไทยร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการแข่งขันเนชั่นควอลิฟาย รวมถึงกิจกรรมจูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม เฟ้นหาเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี คัดเลือกและเก็บคะแนนผ่านทักษะเกมกอล์ฟให้เหลือ 25 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกเยาวชน และโอกาสในการใกล้ชิดนักกอล์ฟชั้นนำของโลกในสัปดาห์การแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านจัดการแข่งขัน และโครงการอาสาสมัครปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของศิริราชมูลนิธิวินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน กล่าวเสริมว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันกอล์ฟในภูมิภาคเอเชีย ทางไอเอ็มจี มีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับฮอนด้าและพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกีฬากอล์ฟสตรี สร้างความเท่าเทียมและบทบาททางเพศ ในขณะเดียวกันเราพร้อมนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับแฟนกีฬาและเพิ่มสีสันกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การแข่งขันรายการนี้เป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย”สำหรับกอล์ฟฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ครั้งที่แล้ว โปรเหมียว “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ ที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองหลังเฉือนชนะ อัลบอน วาเลนซูเอล่า นักกอล์ฟจากสวิตเซอร์แลนด์ เพียงสโตรคเดียว เจ้าตัวเผยถึงความรู้สึกที่จะกลับมาป้องกันตำแหน่งในปีหน้าว่า “เหมียวเคยลงแข่ง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ครั้งแรกเมื่อปี 2015 ตอนเป็นมือสมัครเล่น รู้สึกผูกพันกับรายการนี้ตั้งแต่เด็ก จนสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ได้สร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทย รู้สึกเป็นความทรงจำที่พิเศษมาก ส่วนตัวมองว่าการป้องกันแชมป์เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ อยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วย”ทั้งนี้ทัวร์นาเมนท์จะเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวน 72 คนในช่วงต้นปีหน้า ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันทั้งแบบทั่วไปและแบบวีไอพีได้ทางเว็บไซต์ www.hondalpgathailand.com