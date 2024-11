“ขุนศึก” กู้ศรัทธา ท้าชน “เซมี” จอมเก๋าแดนน้ำหอม ศึก ONE ลุมพินี 89

อัปดีกรีเดือดเพิ่มอีกหนึ่งคู่ในศึก ONE ลุมพินี 89 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.นี้ โดยประกบ “ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” จอมสาดแข้ง วัย 24 ปี จากนครราชสีมา พบกับ “เซมี ซานา” นักสู้จอมเก๋า วัย 35 ปี จากฝรั่งเศส ที่จะหวนกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบกว่า 3 ปี โดยจะวัดฝีมือในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกภาคอินเตอร์ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรก 19.30 น.สำหรับ “ขุนศึก” ก่อนหน้านี้ห่างหายจากอาชีพนักสู้ไปนานเกือบ 3 ปี เพื่อไปทำหน้าที่เป็นครูมวยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะหวนกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง จากการชักชวนของ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” และสามารถเปิดตัวไฟต์แรกได้อย่างสวยงาม ด้วยการโชว์เพลงแข้งไล่ต้อนชนะคะแนนเอกฉันท์ “ตุย ติท วิน ไล” จากเมียนมา ในศึก ONE ลุมพินี 66 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา จนได้รับการจับตาจากแฟนมวยทั่วประเทศทันทีอย่างไรก็ตามไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 75 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา “ขุนศึก” กลับต้องสะดุดพ่ายไปอย่างน่าเจ็บใจ หลังพลาดถูก “มามูกา อูซูบายัน” กำปั้นจอมแสบจากรัสเซีย อัดน็อกไปในยกที่ 2 ทำให้ไฟต์ที่ 3 นี้เจ้าตัวจึงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ เพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนมวยคืนมาอีกครั้งทางด้าน “เซมี” นักสู้จอมเก๋า เจ้าของแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย เข้ามาไล่ล่าความสำเร็จใน ONE ตั้งแต่ปี 2561 และเคยครองตำแหน่งรองแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเดือน ต.ค.62 โดยสร้างชื่อเป็นที่รู้จักจากการเอาชนะยอดตำนานมวยไทย “ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์” ในทัวร์นาเมนต์นี้โดยจนถึงปัจจุบัน “เซมี” ลงแข่งขันทั้งกติกาคิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย ใน ONE รวมทั้งหมด 8 ไฟต์ และเคยผ่านประสบการณ์แลกเดือดในกติกามวยไทยกับ 2 ตัวตึงประจำรุ่น อย่าง “โจ ณัฐวุฒิ” และ “จามาล ยูซูพอฟ” มาแล้ว รวมถึงเคยวัดฝีมือกับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คนปัจจุบัน ในไฟต์หลังสุดของเขากับ ONE เมื่อเดือน ต.ค.64โดยครั้งนี้ “ขุนศึก” จะสามารถกู้ศรัทธาและความเชื่อมั่นแฟนมวยกลับมา ด้วยการโค่นนักชกมากประสบการณ์อย่าง “เซมี” ได้หรือไม่ แฟนมวยชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์จอมเตะจากเมืองย่าโมโคราช ไปพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 89 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.นี้