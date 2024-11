ขิงมาขิงกลับ "ซุปเปอร์เล็ก" โต้คำโว "นิโค" ก่อนซัดในศึกชิงเข็มขัดมวยไทย ONE 170 ปีหน้า

เปิดโหมดเดือดเรียกน้ำย่อยแบบไม่มีใครยอมกันกลางโซเชียล ระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) กับผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง อย่าง “นิโค คาร์ริลโล” กำปั้นเลือดเดือด จากสกอตแลนด์ ก่อนทั้งคู่มีคิวปะทะฝีมือกันในศึก ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.จุดกำเนิดสงครามปะทะคารมผ่านโซเชียลครั้งนี้ เริ่มจากการที่ “นิโค” ซึ่งปัจจุบันเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศศิประภายิม ย่านลาดพร้าว ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ “เจพี กัลลาเกอร์” มือเป้าคู่ใจคนบ้านเดียวกัน ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ตนตั้งเป้าปิดเกมน็อกไว “ซุปเปอร์เล็ก” ให้ได้ ภายในไม่เกินยก 3เมื่อรู้ข่าว แชมป์โลกขวัญใจคนไทยเจ้าของฉายา “เครื่องจักรนักเตะ” ไม่รอช้า ออกโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต ตอบโต้กลับแบบแสบ ๆ คัน ๆ ไปถึงว่าที่คู่ชกทันทีว่า“ผมชกมวยมา 20 กว่าปี ผมให้เวลาตัวเองมาตลอด ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาให้เวลาผมเลยแค่ยก 2 ยก 3 ทั้ง ๆ ที่มวยชก 5 ยก”นอกจากนั้น “ซุปเปอร์เล็ก” ยังได้ฝากข้อความเพิ่มเติมไปถึงแฟนมวยบางกลุ่มที่เข้าคอมเมนต์ปรามาสความตั้งใจของตนเอง“ใครจะด้อยค่าผม ก็ด้อยค่าไปผมไม่รู้ เพราะผมไม่สนใจใคร ก้มหน้าทำหน้าที่ของผม อย่างที่ผมตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จ ผลงานคือคำตอบแค่นั้น ทุกผลงาน ไม่มีใครทำมันสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ มีขึ้นมีลง แต่แค่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของผมก็แค่นั้นเอง #ไม่พูดให้ฟัง แต่จะทำให้ดู”ในศึก ONE 170 นอกจากคู่ระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก vs นิโค” ยังมีศึกรีแมตช์ของ 2 สุดยอดนักสู้ดัง ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ป้องกันบัลลังก์สมัยที่ 4 จากคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ขึ้นป้ายคู่เอกของรายการ รอติดตามเชียร์กันได้เลย