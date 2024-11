น้ำมันอพอลโล จัดกิจกรรมฟุตบอลคลีนิค สานฝันเด็กไทย

ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริหารบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่อง อิเดมิตสึ จัดกิจกรรมฟุตบอลคลีนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Journey of Dreams-ปันพลังใจสู่อนาคต” ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จ. อ่างทอง โดยมีโค้ชณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ อดีตกัปตันทีมชาติและทีมงานผู้ฝึกสอนมืออาชีพ มีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลจาก 7 โรงเรียนจำนวน 40 คนเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยมีดร. นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษไชยชาญ ให้การต้อนรับ พร้อมปิดท้ายด้วยกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมอารามบอย เอฟซี, ทีมสิงห์ดำอพอลโล และทีมวีไอพีอ่างทองอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มอบรองเท้าและถุงเท้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง และวัดต้นทอง ใน จ. อ่างทองอีกด้วยดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริหารบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมฟุตบอลคลีนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Journey of Dreams”- ปันพลังใจสู่อนาคต” ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการศึกษา สันทนาการ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าถึงกลุ่มคนในทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในส่วนที่บริษัทสามารถเอื้อประโยชน์ให้ได้”“สำหรับกิจกรรมฟุตบอลคลีนิค ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Journey of Dreams” ”- ปันพลังใจสู่อนาคต” เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากผู้ฝึกสอนระดับอาชีพ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคในการเล่นฟุตบอลที่มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มทักษะแก่นักกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ โดยมีโค้ชฟุตบอลระดับนักกีฬาทีมชาติมาให้การอบรมซึ่งผมคิดว่านักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเรียนรู้ที่จะเดินตามความฝันนั้นแบบมีเป้าหมาย และมีระเบียบวินัย”โค้ชณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ อดีตกัปตันทีมชาติในฐานะผู้ฝึกสอนกล่าวเสริมว่า “การจัดกิจกรรมฟุตบอลคลีนิคของบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เป็นการเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาเสริมทักษะของตนเองเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต”ดร. นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ บริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้มอบโอกาสที่สำคัญให้กับเยาวชนที่รักการเล่นฟุตบอลในพื้นที่จ. อ่างทอง จำนวน 7 โรงเรียนที่ได้มีส่วนร่วมรับการอบรบเทคนิคการเล่นฟุตบอลกับอดีตนักกีฬาทีมชาติ เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นกันมาก การจัดกิจกรรมแบบนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างแรงบันดาจใจให้นักเรียนมุ่งมั่นเล่นกีฬา เพราะมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด”โก๊ะตี๋ อารามบอย ผู้ก่อตั้งทีม ทีมอารามบอย เอฟซี กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิด โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตนักเรียนคุณภาพ ในยุคของผมการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแทบจะเป็นไปไม่ได้ การฝึกซ้อมหรือการเข้ามาคัดตัวนักกีฬาในกรุงเทพฯ ล้วนแต่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคนต่างจังหวัดไม่สามารถจ่ายได้ ต้องผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอน ทำให้คนเก่งที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้รับโอกาส แต่วันนี้น้องๆ ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลีนิค ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมทักษะฟุตบอล และสร้างแรงบันดาลใจในคราวเดียวกัน ผมดีใจและขอบคุณบริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ที่จัดกิจกรรมนี้ให้น้องๆ เยาวชนนักกีฬาฟุตบอล”