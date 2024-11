CDC ฉลองใหญ่ครบรอบ 15 ปี “CDC 15th Anniversary Golf Day” บรรยากาศกอล์ฟสุดพิเศษ รวมตัวพ่อตัวมัมแวดวงธุรกิจ-การออกแบบ

Crystal Design Center (CDC) จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้บรรยากาศกอล์ฟสุดพิเศษในงาน “CDC 15th Anniversary Golf Day” โดยมีบุคคลสำคัญจากแวดวงธุรกิจ นักออกแบบ ดีไซเนอร์ และวงการกอล์ฟเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ สรพจน์ เตชะไกรศรี, โสมพัฒน์ ไตรโสรัส, พสุ ลิปตพัลลภ, ณพน เจนธรรมนุกูล, ชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต, พิเดช ชวาลดิฐ, ปัญญา พิศภา, ไดสุเกะ มุราคามิ, ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล, ธวัช ชัยยุทธ์, นิรันดร์ ทับทิมคุณา, ปกรณ์ วรอุไร, เมธา คล้ายแก้ว, วีรฉัตร พรหมศร, ยุทธา ยอดพลกจิ, ศตนันท์ อ่อนทอง, ชิสากานต์ โรจนสุนทร, ชยาวุธ จิระธันห์ และ ชลรัฐ ไวดาบ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างพันธมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจ ผ่านการแข่งขันกอล์ฟที่จัดขึ้นด้วยความตั้งใจงานนี้ Crystal Design Center (CDC) ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญในแวดวงตกแต่งและการออกแบบอย่าง คริสตัล โฮม, คริสตัล โซลาน่า, โตโต้, โคห์เลอร์, แอกซอร์, ฮานส์โกรเฮอ รวมถึงพันธมิตรสนับสนุนหลัก เช่น เอสบีดีไซน์สแควร์, โมเดอร์นฟอร์ม, ไดกิ้น, บูมมิรัส, กราเทีย, สโตนเซอร์เฟส, เอสซีจี, ฟายน์โฮม และระพีดีไซน์ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้เป็นที่น่าจดจำ และเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางการออกแบบระดับพรีเมียมของประเทศไทยภายในงานได้รับเกียรติจากโปรกอล์ฟมืออาชีพ โปรฟีฟ่า - ศุภวิช ห่วงวิไล ผู้ฝึกสอนกอล์ฟและ Brand Ambassador ของ Taylormade, พิธีกรจาก Golf Channel Thailand และเป็นนักกอล์ฟที่มีผลงานโดดเด่น เป็นพิธีกรให้โดยมีการจัดกิจกรรม "Beat The Pro" โดย โปรเชอร์รี่ - ธิรนันท์ อยู่ปาน นักกอล์ฟฝีมือเยี่ยมที่ก้าวเข้าสู่แวดวงกอล์ฟมืออาชีพ ด้วยผลงานในหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, โปรแพรว - ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ นักกอล์ฟมากประสบการณ์และผลงาน ที่ไม่เพียงเป็นนักกีฬามืออาชีพ แต่ยังโดดเด่นในฐานะนางงาม มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานนี้ด้วยโอกาสพิเศษนี้ แขกผู้มีเกียรติยังได้รับของที่ระลึกจากสนามกอล์ฟชื่อดังระดับโลก เช่น The Old Course St. Andrews Links, Royal Troon Golf Club, Royal County Down Golf Club เป็นต้น เพื่อเป็นความทรงจำดีๆ จากงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานจากแวดวงการออกแบบและพัฒนาโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจร่วมกันด้วยกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้บริหารโครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) กล่าวว่า “การจัดงานเฉลิมฉลอง CDC 15th Anniversary Golf Day ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแค่โอกาส ที่เราจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการขอบคุณพันธมิตรและลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับ CDC มาตลอดระยะเวลา 15 ปี เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อให้ CDC เป็นหมุดหมายสำหรับการออกแบบตกแต่งที่ครบครันและทันสมัยอย่างแท้จริง”ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา CDC ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ที่นำเสนอสินค้าแบรนด์ระดับโลก การบริการชั้นเลิศ และกิจกรรมที่ครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งอันน่าประทับใจแก่ลูกค้าทุกคน และเป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้รักการออกแบบและการตกแต่งอย่างแท้จริง