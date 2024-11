รีแมตช์ชิงแชมป์โลก “ฟาบริซิโอ” เปิดศึกภาคสองคู่ปรับเก่า “ควอน วอน อิล” ศึก ONE 170

อัปเดตคู่มวยเตรียมระเบิดความมันใน ศึก ONE 170 ที่จะระเบิดความสนุกขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. โดย “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จะป้องกันเข็มขัดครั้งแรกกับ “ควอน วอน อิล” คู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้โดยทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้ว 1 หน ในศึก ONE 158 เมื่อ 3 มิ.ย.65 ซึ่งวันนั้นเป็นฝั่งของ “ฟาบริซิโอ” ที่ปิดเกมน็อกนักชกเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่ยกแรก ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการกลับมาประจันหน้ากัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE เป็นเดิมพันสำหรับ “ฟาบริซิโอ” เข้ามาเริ่มแข่งขันใน ONE ตั้งแต่เดือน ก.ค.63 สั่งสมผลงานเก็บชัยชนะได้ 5 ไฟต์รวด จนคว้าโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดกับ “จอห์น ลีนิเคอร์” โดยการเจอกันครั้งแรก เกมจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน” กระทั่งทั้งคู่ได้รีแมตช์ชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้อีกครั้ง ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือน ก.พ.66 และครั้งหลังนี้ “ฟาบริซิโอ” เอาชนะทีเคโอในยกที่ 4 ขึ้นครองตำแหน่งเจ้าบัลลังก์ พร้อมกับเพิ่มสถิติชนะ 6 ไฟต์รวด ในกติกา MMAส่วนผลงานล่าสุดใน ONE “ฟาบริซิโอ” ข้ามสายไปล่าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อ 4 พ.ย.66 และถูก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” น็อกในยก 2 พลาดโอกาสขึ้นเป็นแชมป์โลก 2 กติกา โดยครั้งนี้ ถึงเวลาที่ “ฟาบริซิโอ” จะกลับมาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก MMA ของเขาขณะที่ “ควอน วอน อิล” เข้ามาต่อสู้ใน ONE ตั้งแต่เดือน ม.ค.62 โดยมีผลงานเก็บชัยชนะได้ 9 จาก 13 ไฟต์ที่แข่งขัน ซึ่งหลังจากแพ้ “ฟาบริซิโอ” เจ้าตัวก็มุ่งมั่นทำฟอร์มใหม่และโชว์ผลงานเยี่ยมชนะรวด ใน 3 ไฟต์หลัง โดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะทีเคโอ “ชิเนชัตกา โซลเซตเซก” นักสู้จากมองโกเลีย ในศึก ONE Fight Night 18 เมื่อ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน เจ้าตัวรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของ แรงกิง ONE MMA รุ่นแบนตัมเวตสำหรับศึกครั้งนี้ “ฟาบริซิโอ” ตั้งใจมาย้ำชัยคู่ปรับเก่า พร้อมรั้งเข็มขัดสุดชีวิตให้สมศักดิ์ศรีแชมป์โลก ฝ่าย “ควอน วอน อิล” ก็หมายมั่นปั้นมือมาล้างตาและกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาครองอย่างที่หมายปองมานาน มาลุ้นกันว่า 24 ม.ค.นี้ เข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนมือ แฟนมวยห้ามพลาด!