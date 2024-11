“แข่งสุดมันส์ ไนท์โชว์สุดอลังการ” โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024 สนามที่ 4 เชียงใหม่

ยกขบวนความมันส์ขึ้นเหนือไปมอบรอยยิ้มและความสุขท่ามกลางการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซรูปแบบสตรีทเซอร์กิต จัดเต็มพื้นที่ความสุขตั้งแต่บ่ายจรดค่ำใน “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” สนามที่ 4 ด้วยคอนเซ็ปต์ MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานคับคั่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการประลองความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซของโตโยต้า สนามนี้ยังลุ้นกันมันส์สุด ใน 4 รุ่นการแข่งขันในรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) รุ่นนี้เป็นการประชันความเร็วของนักแข่งสาวมือสมัครเล่น แต่ฝีมือล้วนไม่ธรรมดามีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “มิย่า ทองเจือ” ลงสนามในรถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel แข่งจบผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ณัฏฐวลัญช์ แสนสุข หมายเลข 188 จากทีม KUROKI RACING, อันดับ 2 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 168 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3, อันดับ 3 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม Pakelo Heroes Racing Team, อันดับ 4 คือ นิชา วีรพร หมายเลข 155 จากทีม Lenso Motorsport by WootBangbon3 และอันดับ 5 คือ มิย่า ทองเจือ หมายเลข 198 จากทีม TOYOTA Racing Star Teamสนุกกันต่อในรุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นนี้ยอดนิยมเพราะมีนักแข่งลงสนามกันมากที่สุด และมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ป๊ายปาย โอริโอ้” แข่งขันโดยใช้ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม สปีดใส่กันไม่ยั้ง ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม WISE PTT Lubricants, อันดับ 2 คือ ปัญจะ ไหวพริบ หมายเลข 26 จากทีม B-Quik Racing Team, อันดับ 3 คือ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66จากทีม Lenso Motorsport x Carlified Car Wash by VG, อันดับ 4 คือ ขวัญชัย เป็งแกร หมายเลข 40 จากทีม BENDIX SRT - REWORTH RACING และอันดับ 5 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ หมายเลข 36 จากทีม Nexzter drive to drift MX racing teamรุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซล เบียดกันจนนาทีสุดท้ายจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ประพจน์ ชื่นวิจิตร หมายเลข 31 จากทีม Nexzter GG Racing, อันดับ 2 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 จากทีม Atlander Nexzter Hurricane Mx racing Team by Ruk Service, อันดับ 3 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC by House of Cars อุ๊หยัดใจได้ x Voltronic Thailand x Vanguard Garage, อันดับ 4 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Nexzter racing team by Vanguarg X Voltronic และอันดับ 5 คือ ณัฐนันท์ คฤโฆษ หมายเลข 71 จากทีม Nexzter Rest Clubปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) พี่ใหญ่ของความมันส์ ที่คะแนนผู้นำเด่นชัดหัวตาราง แต่ทุกคันก็ไม่ออมมือสู้กันสุดเดือด โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ร่วมลงสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ โรเตอร์ ทองเจือ หมายเลข 17 จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul, อันดับ 3 คือ ไอตั้น อัษฏาธร หมายเลข 51 จากทีม Lin Motorsport , อันดับ 4 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ หมายเลข 39 จากทีม Nexzter motul s63 BRD Rukservice by PMC52 motorsport และอันดับ 5 คือ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา หมายเลข 46 จากทีม Nexzter Gulf Oil Thailand by RG46นอกจากการแข่งสุดมันส์ของโตโยต้าวันเมคเรซ บ.โตโยต้าฯ ยังจัดกิจกรรมสนุกครบรสตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำท่ามกลางอากาศแสนสบาย ในกิจกรรม Walk about on track เปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้ใกล้ชิดกับเหล่านักแข่ง รวมถึง Meet & Greet นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ปังปอนด์ อัครวุฒิ –มิย่า ทองเจือ – ป๊ายปาย โอริโอ้” แฟนคลับต่างมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ภายในงานก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมจากบูธสปอนเซอร์รวมถึงโปรโมชันพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing (GR Collection) การประกวด Cosplay Contest การประกวดถ่ายภาพและวิดีโอสั้น TikTok ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยการแสดงขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ ที่สำคัญไฮไลท์พิเศษ “ไนท์โชว์” ที่สร้างความคึกคักแด่ชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะใน Drift Battle Show ที่ใช้รถ TOYOTA Supra, Corolla Altis และ Hilux Revo มาแบทเทิลกันอย่างสุดมันส์โดยนักขับรถดริฟท์ดีกรีแชมป์ พร้อมแสงสีเสียงแบบจัดเต็มสร้างความตื่นเต้นทั้งผู้ชมผ่าน Live streaming และผู้ชมในงาน นอกจากนี้นักแข่งจากทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand ได้นำ NEW COROLLA ALITS HEV GR SPORT ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและ YARIS ATIV Nightshade มาพิสูจน์สมรรถนะการขับขี่อย่างสนุกสนานเป็นที่แรก และโชว์สุดท้ายที่ขับโดยนักแข่งแชมป์รายการ Asia cross country rally 2024 ปีล่าสุดมาโชว์สมรรถนะของกระบะตัวแรง Hilux Revo GR Sport Wide Tread ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดัง ซานิ, เต๋า-เศรษฐพงศ์, ATLAS, Slapkiss และเติร์ด ลภัส ให้ชาวเชียงใหม่ได้รับรอยยิ้มและความสุขจนจบงานร่วมติดตาม FINAL Race TOYOTA GAZOO Racing Thailand สนามปิดฤดูกาลสนามที่ 5 เพื่อค้นหาแชมป์ประจำปี ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook / Youtube : TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok : tgr.thailand และ Instargram : tgrthailand