สปาร์ตันภูเก็ต 2024 หนุ่มสหรัฐฯ-สาวรัสเซีย แชมป์โอเวอร์ออลล์ระยะ Super ส่งผลปีหน้ากองทัพนักกีฬาแห่สมัครชิงชัยคึกคัก

ศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ประสบความสำเร็จล้นหลาม! Gabe Heck นักวิ่งจอมแกร่งหนุ่มสหรัฐอเมริกา และ Polina Frolova นักวิ่งสาวสุดแกร่งชาวรัสเซีย กอดคอคว้าแชมป์โอเวอร์ออลล์ฝ่ายชายและหญิง ระยะ Super รุ่น Competitive ฉลองปีที่ 3 ยิ่งใหญ่ สร้างเม็ดเงินสะพัด 3 ล้านบาท ส่งผลกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันแห่สมัครชิงชัยปีหน้าคึกคัก พร้อมดึง "World Tough Mudder" สุดยอดเทศกาลวิ่งวิบากโคลน เบอร์ 1 โลก จัดชิงชัยเพิ่มด้วยบลูทรี ภูเก็ต จับมือแน่นร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, จังหวัดภูเก็ต และผู้จัดรันริโอประเทศไทย จัดเต็มยิ่งใหญ่ฉลองปีที่ 3 ต้อนรับกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 5,000 คน และผู้ติดตามกว่าหมื่นคนจาก 30 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาฝ่าด่านวิบากสุดหรโหดบนสนามบลูทรี ภูเก็ต ในเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket พร้อมกับเตรียมขึ้นแท่นก้าวสู่เบอร์ 1 ของอาเซียน ด้วยการแข่งขัน Trifecta Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) และ Hurricane Heat 12 ชั่วโมงในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และ Spartan Kids ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายนโดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ได้มีการชิงชัยประชันพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักที่มีนักกีฬาสปาร์ตันจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมกันฝ่าด่านสุดหฤโหดบนสนามบลูทรี ภูเก็ต ซึ่งไฮไลต์ของการชิงชัยประจำวันนี้อยู่ในประเภทของระยะ Super รุ่น Competitiveผลการแข่งขันในประเภทระยะ Super รุ่น Competitive Overall ภายหลังจากกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันต่างฝ่าด่านกันมาอย่างโชกโชนแล้วปรากฏว่า แชมป์ฝ่ายชายตกเป็นของ Gabe Heck นักวิ่งจอมแกร่งหนุ่มสหรัฐอเมริกาวัย 32 ปี ที่ผงาดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 47.45 นาที ส่วนอันดับ 2 Sergei Pyliaev จากรัสเซีย ทำเวลาได้ 49.37 นาที และอันดับ 3 Semyon Shadrin จากอุซเบกิสถาน ทำเวลาได้ 49.56 นาทีขณะที่ในประเภทระยะ Super รุ่น Competitive Overall แชมป์ฝ่ายหญิงเป็นทาง Polina Frolova นักวิ่งสาวสุดแกร่งชาวรัสเซียวัย 37 ปี ที่วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 06.08 นาที ตามด้วยอันดับ 2 Soraya Sa-Eed นักวิ่งสาวไทยจากสงขลา ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 06.12 นาที และอันดับ 3 Elena Kanaeva จากรัสเซีย ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 07.38ศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการจัดฉลองเป็นปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ โดยมีนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 5,000 คน และผู้ติดตามกว่าหมื่นคนจาก 30 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชัน โดยคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดสร้างได้จากเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทบนเกาะภูเก็ตตลอดช่วงการจัดงานจากความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของการจัดงานในปีนี้ ส่งผลให้การแข่งขันในปีหน้านักกีฬาสปาร์ตันแห่สมัครเข้าร่วมชิงชัยกันคึกคัก โดยในปีหน้า "รันริโอไทยแลนด์" และ "TCEB" ยังได้ดึงสิทธิ์สุดยอดเทศกาลวิ่งวิบากโคลน เบอร์ 1 ของโลก “ World Tough Mudder" จากประเทศอังกฤษที่คุณจะต้อง "อึ้ง ทึ่ง เลอะ" กับการฝ่าด่านซูเปอร์โคลน ตั้งแต่ระยะทาง 5 กม. ระยะทาง 10 กม. หรือระยะสูงสุดทาง 15 กม. รวมถึง Tough Mudder Kidsทั้งนี้ เทศกาล “วิ่งวิบากโคลน” ระดับโลก Tough Mudder ในเดือนตุลาคมปีหน้า เตรียมพร้อมต้อนรับชาว Mudder ทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ติดตามคาดหวังกว่า 1 หมื่นคน คาดรายได้จะสะพัด สร้างรายได้เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่อย่างน้อย 350 ล้านบาทต่อ1 งานเทศกาลสำหรับการแข่งขัน “ทัฟ มัดเดอร์” (Tough Mudder) ไม่ได้เน้นที่การแข่งเพื่อความเร็วหรือทำเวลา แต่เน้นการทดสอบความอดทน, ความร่วมมือ, และความกล้าหาญของผู้เข้าร่วม รวมถึงการสร้างมิตรภาพกับผู้ร่วมแข่งขันคนอื่น ในสนาม การช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้แข่งขันจะคอยช่วยเหลือกันและกันให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันการแข่งขัน ทัฟ มัดเดอร์ มีหลายระดับ ตั้งแต่ 5 กม., 10 กม. ไปจนถึง 15 กม. ซึ่งระดับและความยากของอุปสรรคจะแตกต่างกันออกไปตามระยะทาง ด่านอุปสรรคที่มีชื่อเสียงของทัฟ มัดเดอร์ เช่น Electroshock Therapy, Arctic Enema และ Everest เป็นต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง