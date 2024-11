เมกาบางนา และ วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส คว้ารางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยม THE BEST VENUE OF THE YEAR ในรายการ 3X3.EXE PREMIER

ศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้รับโล่รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี THE BEST VENUE OF THE YEAR จากการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3.EXE PREMIER ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ ทศวรรษ เตลาน กรรมการผู้จัดการบริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในการร่วมรับรางวัลนี้เมกาบางนาและบริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์สได้ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่บริเวณฟู้ดวอล์ค พลาซ่าให้กลายเป็นสนามบาสเกตบอล 3X3 ขนาดมาตรฐานโอลิมปิก เพื่อจัดการแข่งขัน 3X3.EXE PREMIER THAILAND 2024 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีทีมผู้ชนะ 4 ทีม ประเภททีมชาย ได้แก่ ทีม J.P.TOYS.EXE, SHOOT IT DRAGON.EXE และ ประเภททีมหญิง ได้แก่ ทีม TOA INSPIRES.EXE และ SPU.EXE ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในรอบ PLAYOFFS ที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับทีมจากออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เวียดนาม และญี่ปุ่นสำหรับรางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยม THE BEST VENUE OF THE YEAR ถูกคัดเลือกจาก 23 สนามใน 5 ประเทศ โดยคำนึงถึงความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขันตามมาตรฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักบาสเกตบอลได้อย่างแท้จริง โดยตลอดการแข่งขัน เมกาบางนาและบริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์สได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเยาวชนสำหรับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเล่นบาสเกตบอลจากโค้ชมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่มีคุณค่าในด้านกีฬา ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” ของเมกาบางนาอย่างชัดเจน ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดนัดพบของผู้ที่มีใจรักในด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างแท้จริง