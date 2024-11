"รถถัง" ฝ่ามรสุมดราม่า เก็บชัย ONE 169 "รุง รุง" พลิกล็อกปราบ "มาลีคิน" นั่งแท่นแชมป์ MMA รุ่นยักษ์

ทำเอาแฟนกีฬาการต่อสู้ถึงกับลุ้นกันจนแทบนั่งไม่ติด สำหรับความเดือดขั้นสุดในศึก ONE 169 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “รุง รุง” อูมาร์ คาน กระชากเข็มขัดจากเจ้าบัลลังก์คนเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” นั่งแท่นแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) คนใหม่ขณะที่ "แจ็กกี บุนตัน" หักปากกาเซียนสยบ “อนิสสา เม็กเซน” ครองตำแหน่งราชินีคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ ONEด้านผลงานของทัพนักกีฬาไทย “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์, "ก้องธรณี ส.สมหมาย", "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" และ "อาลีฟ ส.เดชะพันธ์" พร้อมใจกันจูงมือคว้าชัยมาครองได้ทั้ง 4 คนอย่างน่าประทับใจคู่เอกของรายการ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.), รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต ผู้ไร้พ่าย วัย 36 ปี ชาวรัสเซีย ขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์เฮฟวีเวต ครั้งแรก พบกับ “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดัง วัย 32 ปี จากเซเนกัล ซึ่งผลปรากฏว่าเป็น “รุง รุง” ระเบิดฟอร์มครบเครื่องต้มยำ เบียดเอาชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ MMA คนใหม่ ของรุ่นนี้ได้อย่างสุดยิ่งใหญ่คู่รอง “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ จอมบู๊ขวัญใจชาวไทย วัย 27 ปี ที่พลาดท่าเสียเข็มขัดจากการตกตาชั่ง พบกับ “จาค็อบ สมิธ” คู่ปรับเก่า วัย 32 ปี จากสหราชอาณาจักร ที่ไฟต์นี้จะมีสิทธิ์คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เพียงผู้เดียว โดยภาพรวมเป็นฝ่าย “รถถัง” ที่คุมเกมได้เหนือกว่า และได้จังหวะฟันศอกซ้ายเรียกแผลแตก “จาค็อบ” ในช่วงยกสาม ครบ 5 ยก “รถถัง” ย้ำชัยเหนือ “จาค็อบ” ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มีสถานะ “แชมป์ว่าง” ในตอนนี้อีกหนึ่งคู่รอง คือการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เส้นแรกของ ONE ระหว่าง “แจ็กกี บุนตัน” หญิงแกร่งมาดเท่ วัย 27 ปี จากสหรัฐอเมริกา พบกับ “อนิสสา เม็กเซน” สาวแกร่งแรงเยี่ยงชาย วัย 36 ปี จากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย โดยผลปรากฏว่าเป็น “แจ็กกี” อาศัยลูกขยัน ออกอาวุธเข้าทำได้อย่างจะแจ้งว่า เป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นราชินีคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต คนแรกได้สำเร็จก้องธรณี vs ทาเกียร์ขณะที่ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้คิวขึ้นชกในศึก ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก พบกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” กำปั้นสปีดจัด วัย 31 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต 139.25 ป.) ซึ่งภาพรวมการชกตลอดทั้ง 3 ยก เป็น “ก้องธรณี” ที่ชิงจังหวะออกอาวุธได้หนักแน่นและเข้าเป้าชัดเจน โกยแต้มเป็นกอบเป็นกำ และเอาชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมแต้มชัยแรกบนเวทีระดับโลกสมใจด้าน “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ตำนานนักสู้รุ่นใหญ่ วัย 41 ปี จากบุรีรัมย์ ท้าพิสูจน์อายุเป็นเพียงตัวเลข ด้วยการท้าชน “จาง เป่ยเหมียน” คู่ชกดาวรุ่ง วัย 21 ปี ดีกรีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง จากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต โดยผลปรากฏว่า “สามเอ” เป็นฝ่ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ หลังอาศัยลูกประสบการณ์ แก้ทางพลังสดของ “เป่ยเหมียน” ได้อย่างเหนือชั้น จากการดักออกอาวุธเข้าเป้าได้อย่างจะแจ้งตลอดทั้ง 3 ยกส่วน “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ วัย 20 ปี เจองานท้าทาย รับมือ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต วัย 26 ปี จากบราซิล ที่ไฟต์นี้ลดพิกัดลงมาสู้ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งแรก ซึ่งภาพรวมเกมการชกตลอดทั้ง 3 ยกเป็นฝั่งของ “อาลีฟ” ที่ออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่า จนกรรมการเห็นพ้อง ให้เป็นฝ่ายเข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์สำหรับนักกีฬาฟอร์มจัดที่คว้าโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ “อายากะ มิอูระ”, “มาร์คัส อัลเมดา” และ “เคด รูโทโล” ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้น กว่า 5.1 ล้านบาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 169คู่เอก อูมาร์ คาน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อนาโตลี มาลีคิน (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวีเวต 185 – 205 ป.)คู่รอง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาค็อบ สมิธ (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง แจ็กกี บุนตัน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อนิสสา เม็กเซน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)อาเดรียโน โมราเอส ชนะซับมิชชัน แดนนี คิงกาด นาทีที่ 4:14 ของยก 2 (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาเกียร์ คาลิลอฟ (มวยไทย แคตช์เวต 139.5 ป.)เคด รูโทโล ชนะซับมิชชัน อาห์เหม็ด มูจตาบา นาทีที่ 1:04 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.มาร์คัส อัลเมดา ชนะซับมิชชัน อาเมียร์ อาลิอัคบารี นาทีที่ 3:15 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 185 – 205 ป.)โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็ดดี อาบาโซโล (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)อายากะ มิอูระ ชนะซับมิชชัน มาคาเรนา อารากอน นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH