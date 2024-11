หนุ่มรัสเซีย ควงหมอปุ้ม ผงาดแชมป์ระยะ Beast ศึกเทศกาลวิ่งวิบากระดับโลก ภูเก็ต สปาร์ตัน 2024

“ชคูร์ลอฟ อเล็คซานเดอร์” หนุ่มรัสเซียสุดแกร่ง ควง “หมอปุ้ม” พญ.นิสาชล มอร์แกน ผงาดแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชาย และหญิง ระยะ Beast รุ่น Competitive ในศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ฉลองปีที่ 3 สุดยิ่งใหญ่บลูทรี ภูเก็ต จับมือแน่นร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, จังหวัดภูเก็ต และผู้จัดรันริโอประเทศไทย จัดเต็มต้อนรับกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 5,000 คน และผู้ติดตามกว่าหมื่นคนจาก 30 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาฝ่าด่านวิบากสุดหรโหดบนสนามบลูทรี ภูเก็ต ในเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ฉลองปีที่ 3 พร้อมกับเตรียมขึ้นแท่นก้าวสู่เบอร์ 1 ของอาเซียน ด้วยการแข่งขัน Trifecta Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) และ Hurricane Heat 12 ชั่วโมงในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และ Spartan Kids ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายนโดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket เปิดฉากการแข่งขันให้เหล่ากองทัพนักกีฬาสปาร์ตันได้ฝ่าด่านต่างๆ ที่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายและจิตใจของนักกีฬาสปาร์ตันบนสนามบลูทรี ภูเก็ต โดยไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันในระยะ Beast รุ่น Competitiveซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ระยะ Beast รุ่น Competitive Overall แชมป์ฝ่ายชายตกเป็นของ ชคูร์ลอฟ อเล็คซานเดอร์ นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มสุดแกร่งจากรัสเซียวัย 38 ปีที่พิชิตด่านเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 6.25 นาที ตามมาด้วยอันดับ 2 เซอร์กี้ ปายเลียเยฟ จากรัสเซียเช่นกัน ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 6.50 นาที และอันดับ 3 มัทธิอัส เกราต์ จากเยอรมัน ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 14.36 นาทีขณะที่ระยะ Beast รุ่น Competitive Overall แชมป์ฝ่ายหญิงเป็นทาง “หมอปุ้ม” พญ.นิสาชล มอร์แกน จอมแกร่งสาววัย 43 ปีจากเชียงใหม่ ที่ฝ่าด่านสุดหรโหดเข้าเส้นชียด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 51.25 นาที ส่วนอันดับ 2 มีอา เรวิลล่า จากสิงคโปร์ ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 52.29 นาที และอันดับ 3 แอนนาเบลล์ ลัมบิส จากฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้ 3 ชั่วโมง 8.43 นาทีสำหรับเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket มอบประสบการณ์การแข่งขัน และความท้าทายทวีคูณให้คุณตื่นเต้นตลอดทั้งวันให้กับกองทัพสปาร์ตันที่เข้าร่วมชิงชัย โดยคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดสร้างได้จากเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทบนเกาะภูเก็ตตลอดช่วงการจัดงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง