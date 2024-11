"รถถัง" อาจขอ "ชาตรี" ขยับรุ่น หลังตกตาชั่ง ขอโทษชาวไทยทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ความสนุกครบรสชาติที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเฝ้ารอคอย กำลังจะระเบิดขึ้นในศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ระหว่าง “อนาโตลี มาลีคิน” สุดยอดนักสู้เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.), รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ชาวรัสเซีย จะเจอกับ “อูมาร์ คาน” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “รุง รุง” (Reug Reug) นักมวยปล้ำดาวดัง ผู้ท้าชิงจากเซเนกัลสำหรับคู่ “อนาโตลี vs รุง รุง” จะสู้กันในกติกา MMA 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “อนาโตลี” ชั่งได้ 241 ป. ระดับน้ำ 1.0176 ขณะที่ “รุง รุง” ชั่งได้ 258 ป. ระดับน้ำ 1.0049ขณะที่คู่รองเป็นการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตเจ้าของเข็มขัดชาวไทย ปะทะกับ “จาค็อบ สมิธ” คู่ปรับเก่าจากสหราชอาณาจักรโดย “รถถัง” ทำค่าน้ำผ่านที่ 1.0241 และชั่งได้ 135.5 ป. ถือว่าทำน้ำหนักไม่ผ่านตามรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซึ่งตามกฎระเบียบของ ONE หากผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลกทำน้ำหนักไม่ผ่านในนัดป้องกันตำแหน่งจะถูกปลดออกจากตำแหน่งแชมป์โลกทันที และให้ถือว่าตำแหน่ง “แชมป์ว่าง”ขณะที่ "จาค็อบ" ค่าน้ำและน้ำหนักผ่านครบทั้ง 2 รายการ โดยชั่งได้ 135 ป. ค่าน้ำ 1.0120 และยังมีสิทธิ์ในการชิงเข็มขัดเส้นนี้ตามปกติ โดย “จาค็อบ” ยินยอมชกกับ “รถถัง” ในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 135.5 ป. และ “รถถัง” ยอมหักค่าตัวตามที่ตกลงกัน จ่ายชดเชยเป็นค่าน้ำหนักให้กับ “จาค็อบ”รถถัง จิตรเมืองนนท์ ให้สัมภาษณ์หลังตกตาชั่ง และต้องเสียเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE ว่า "การชั่งน้ำหนักรอบแรก มั่นใจว่าต้องผ่านแล้ว เพราะค่าน้ำผ่าน และก่อนมาชั่งเราก็ทำน้ำหนักมาพอดี แต่ไม่คิดว่ามันจะนิดเดียวจริงๆ ซึ่งพอต้องทำรอบ 2 ก็ยอมรับว่าเราไม่สามารถรีดน้ำในตัวออกได้อีก ซึ่งเวลา 1-2 ชั่วโมง หากเรารีดน้ำออกจนน้ำหนักผ่าน แต่ค่าน้ำก็ไม่ผ่านอยู่ดี ทำให้ต้องยอมรับชะตากรรม""หน้างานเราเก็บตัวมาเต็มที่ ผมยังมั่นใจในการซ้อม ไฟต์นี้ผมมั่นใจ แต่ช่วงหลังๆ ผมรู้ตัวว่าเวตนี้ ของผมมันน่าจะฝืดไปแล้ว ก็เลยขอให้ บอสชาตรี จัดป้องกันแชมป์อีกสักครั้งหนึ่ง ถ้าผมไม่ไหวผมก็คงเสียแชมป์ มันเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายของผมเหมือนกันในรุ่นนี้""อยากฝากทุกคน ขอโทษจริงๆ อยากให้เชื่อใจตัวผม ว่าเป็นนักมวยธรรมดาที่พร้อมจะสร้างชื่อเสียงกับประเทศ ต้องขอโทษคนไทยทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง""หลังจากนี้คงต้องรอดู บอสชาตรี อาจจะลองขยับขึ้นไป 140-145 ปอนด์ดู หรือถ้า 135 ปอนด์ อาจจะกลับมาได้ในอนาคต" รถถัง เผยส่วนอีก 3 ตัวแทนนักกีฬาชาวไทย “ก้องธรณี ส.สมหมาย” , “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ที่ร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ พร้อมใจกันผ่านด่านตาชั่งเป็นที่เรียบร้อย เริ่มที่ “ก้องธรณี” ชั่งได้ 134.25 ป. ระดับน้ำ 1.0027 ขณะที่ “สามเอ” ชั่งได้ 124.5 ป. ระดับน้ำ 1.0210 และ “อาลีฟ” 124.25 ป. ระดับน้ำ 1.0099ONE 169: Malykhin vs. Reug Reug | Weigh-Ins & Hydration Testsชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายอย่างเป็นทางการ (7 พ.ย.67)ผลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำทุกคู่คู่เอก อนาโตลี มาลีคิน ชั่งได้ 241 ป. ระดับน้ำ 1.0176 vs อูมาร์ คาน ชั่งได้ 258 ป. ระดับน้ำ 1.0049 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)คู่รอง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชั่งได้ 135.5 ป. ระดับน้ำ 1.0241 vs จาค็อบ สมิธ ชั่งได้ 135 ป. ระดับน้ำ 1.0120 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)*แจ็กกี บุนตัน ชั่งได้ 125 ป. ระดับน้ำ 1.0124 vs อนิสสา เม็กเซน ชั่งได้ 124.5 ป. ระดับน้ำ 1.0027 (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)อาเดรียโน โมราเอส ชั่งได้ 134.5 ป. ระดับน้ำ 1.0128 vs แดนนี คิงกาด ชั่งได้ 135 ป. ระดับน้ำ 1.0136 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ก้องธรณี ส.สมหมาย ชั่งได้ 134.25 ป. ระดับน้ำ 1.0027 vs ทาเกียร์ คาลิลอฟ ชั่งได้ 139.25 ป. ระดับน้ำ 1.0087 (มวยไทย แคตช์เวต 139.25 ป.) *เคด รูโทโล ชั่งได้ 169.5 ป. ระดับน้ำ 1.0087 vs อาห์เหม็ด มูจตาบา ชั่งได้ 166.5 ป. ระดับน้ำ 1.0009 (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชั่งได้ 124.5 ป. ระดับน้ำ 1.0210 vs จาง เป่ยเหมียน ชั่งได้ 124.75 ป. ระดับน้ำ 1.0233 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)มาร์คัส อัลเมดา ชั่งได้ 260.5 ป. ระดับน้ำ 1.0023 vs อาเมียร์ อาลิอัคบารี ชั่งได้ 247 ป. ระดับน้ำ 1.0241 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)เอ็ดดี อาบาโซโล ชั่งได้ 153.25 ป. ระดับน้ำ 1.0176 vs โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ ชั่งได้ 155 ป. ระดับน้ำ 1.0087 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)อายากะ มิอูระ ชั่งได้ 114 ป. ระดับน้ำ 1.0036 vs มาคาเรนา อารากอน ชั่งได้ 114.25 ป. ระดับน้ำ 1.0074 (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชั่งได้ 124.25 ป. ระดับน้ำ 1.0099 vs วอลเตอร์ กอนซาลเวส ชั่งได้ 125 ป. ระดับน้ำ 1.0078 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)หมายเหตุ:*ตามระเบียบปฏิบัติ หากนักกีฬาที่ทำน้ำหนักผ่านไม่ยินยอมชกในพิกัดใหม่ จนเป็นเหตุให้การแข่งขันถูกยกเลิก นักกีฬาที่ทำน้ำหนักผ่านยังมีสิทธิ์ได้รับค่าตัวตามที่ตกลงกันในสัญญา เพราะถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ฝ่ายที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านจะไม่ได้รับค่าตัวใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากความบกพร่องในหน้าที่ของนักกีฬาซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องการทำน้ำหนักให้ได้ตามพิกัดที่ตกลงชก** “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่ตกลงไว้ในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้ “ก้องธรณี” และตกลงชกกันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 139.25 ป.