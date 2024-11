"แฮร์ริสัน" จวกใส่ "รถถัง" ชี้ นักมวยที่ได้ค่าจ้างน้อยกว่า 20 เท่า ยังทำตัวเป็นมืออาชีพมากกว่า

หลังจากที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ทำเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต กระเด็นบนตาชั่ง เมื่อไม่ผ่านการทำน้ำหนัก เกินมา 0.5 ปอนด์ ทั้งที่มีไฟต์ใหญ่ในการป้องกันตำแหน่งกับ จาค็อบ สมิธ ในศึก ONE 169 เช้าวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุด เลียม แฮร์ริสัน นักชกชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ที่เพิ่งประกาศแขวนนวมไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รุ่นพี่ร่วมชาติของ จาค็อบ สมิธ ก็ออกมาจวกหนักใส่กำปั้นชาวไทยรายนี้ โดยชี้ว่า รถถัง ไม่มีความเป็นมืออาชีพ สวนทางกับการเป็นนักมวยไทยที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ ONE แต่สู้นักมวยที่ได้รับค่าตัวน้อยกว่าตัวเอง 20 เท่า ไม่ได้"รถถัง ลดน้ำหนักมากี่ครั้งแล้ว? คงต้องลดประมาณ 5 กิโลกรัม นี่คือนักมวยไทยที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์ (ของ ONE) และนี่คือพฤติกรรมของเขา เขารวยมาก ทำไมไม่จ้างโภชนาการมาล่ะ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจเลย จริงๆแล้วมันแย่มาก สำหรับนักมวยที่เข้ามาสู้อย่างเต็มที่ทุกครั้ง พวกนั้นเขาลดน้ำหนักได้ และทำทุกอย่างถูกต้อง แต่ได้รับค่าตัวน้อยกว่า 20 เท่า" แฮร์ริสัน กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสำหรับไฟต์การชกระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ กับ จาค็อบ สมิธ จะยังมีต่อไป ในรูปแบบการชกพิกัดแคตช์เวต 5 ยก โดย รถถัง โดนหักค่าตัวไป 20 เปอร์เซนต์ จาก 10 ล้านบาท ซึ่งหากกำปั้นชาวไทยเก็บชัยได้ในไฟต์นี้ แชมป์ก็จะว่าง แต่หาก จาค็อบ เอาชนะได้ ก็จะคว้าเข็มขัดไปครองทันที