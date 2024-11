(คลิป) "รถถัง" ถูกริบแชมป์โลก ONE หลังตกตาชั่ง เจ้าตัวตัดพ้อทำเต็มที่แล้ว

รถถัง จิตรเมืองนนท์ กำปั้นวัย 27 ปี ที่มีคิวขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต กับ จาค็อบ สมิธ ผู้ท้าชิงจากสหราชอาณาจักร มีอันต้องตกตาชั่งอีกครั้ง หลังทำน้ำหนักไม่ผ่านตามกำหนด โดยเจ้าตัวจะถูกริบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ตามกฎของ ONE Championshipเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการชั่งน้ำหนักวัดพิกัดของนักกีฬาที่จะขึ้นทำการแข่งขันในศึกใหญ่ ONE 169 เช้าวันที่ 9 พ.ย.นี้ ณ เวทีมวยลุมพินี ปรากฎว่าเกิดเรื่องช็อกขึ้นอีกครั้งเมื่อ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ทำน้ำหนักไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยการชั่งน้ำหนักหนแรก เจ้าของฉายา The Ironman ชั่งได้ 135.5 ปอนด์ เกินกว่ากำหนดมา 0.5 ปอนด์ ต้องกลับไปทำน้ำหนักใหม่ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดกลับมาชั่งใหม่เป็นหนที่ 2 ปรากฎว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ ค่าน้ำวัดได้ 0.259 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าตัวตัดสินใจยังไม่ชั่งน้ำหนักในหนนี้ และขอกลับไปเตรียมตัวใหม่อีกครั้งเพื่อมาลองอีกเป็นหนที่ 3สุดท้ายปรากฎว่าแชมเปี้ยนโลกชาวไทยตัดสินใจไม่มาชั่งน้ำหนักเป็นหนที่ 3 ยอมโดนริบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ตามกฎ โดยเวลานี้ต้องรอยืนยันจาก ONE อีกครั้ง ว่า ไฟต์ระหว่าง รถถัง กับ จาค็อบ สมิธ จะยังมีขึ้นหรือไม่ใน ONE 169 ซึ่งหากยังชกกันก็จะเป็นในรูปแบบของพิกัดแคตช์เวตหลังต้องตกตาชั่งอีกครั้งในไฟต์สำคัญ รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "7 ปีที่เราอยู่ด้วยกันมา ผมเต็มที่ที่สุดแล้ว จากกันแล้วก็จะไม่จากไกลผมสัญญาว่าจะเอากลับมาให้ได้ #ไม่ต้องด่าคนอื่นนะพี่ๆด่าผมคนเดียวผม ผมเต็มที่ที่สุดแล้ว"