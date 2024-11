“รถถัง-อนาโตลี” นำทัพแถลง ศึก ONE169 รายการสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เตรียมกระหึ่มลุมพินี

ONE จัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ศึก ONE 169 ที่โยกจากเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา กลับมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินี ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ ชมสดพร้อมกันมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลาไทย คัดสรรนักสู้ระดับท็อป ขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกำปั้นส่งท้ายปี 2567 การันตีเดือดทุกคู่ พร้อมเผยแผนการจัดแข่งขันปี 2568 สุดยิ่งใหญ่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ : วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แถลงข่าว ศึก ONE 169: อนาโตลี vs รุง รุงที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2567 ตามเวลาไทย จัดหนักชูโรงด้วย 3 คู่ไฮไลต์ชิงเข็มขัดสุดเดือด โดยมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์และดาวรุ่งร่วมแข่งขัน พร้อมด้วยทัพสื่อมวลชนหลายร้อยสำนัก อินฟลูเอนเซอร์ และแฟนคลับเข้าร่วมงานมากมายเดิมที ONE วางแผนที่จะกลับไปจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE 169 ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ด้วยเหตุผลเรื่องข้อผูกพันที่มีต่อพันธมิตรในประเทศไทย จึงได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันมาจัดที่ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ซึ่งถือเป็นการมอบของขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีให้กับแฟนชาวไทย ได้มาชมและเชียร์คู่มวยระดับโลกกันแบบสด ๆ ถึงขอบสนามในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ ซึ่งมีไฟต์ชิงแชมป์โลกให้ดูกันอย่างจุใจถึง 3 คู่ นำทัพโดยสองแชมป์โลก ONE อย่าง "อนาโตลี” และ “รถถัง" ที่เตรียมขึ้นป้องกันเข็มขัดสุดหวง ส่วน "แจ็กกี-อนิสสา" เตรียมเปิดศึกชิงบัลลังก์ราชินีคิกบ็อกซิ่งหญิง รุ่นสตรอว์เวต คนแรกในประวัติศาสตร์สำหรับปี 2568 ONE ยังคงให้ความสำคัญกับการรุกขยายฐานผู้ชมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเดินหน้าถ่ายทอดสด 12 อีเวนต์ต่อปี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ผ่าน Prime Video ผู้ให้บริการคอนเทนต์กีฬาระดับพรีเมียมรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจะมี 2 อีเวนต์ใหญ่ในวันที่ 24 พ.ค. และ 6 ธ.ค. ที่ ONE จะกลับไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวอเมริกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีศึก ONE 170 ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 24 ม.ค.68 ถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์ของเอเชีย ซึ่งการแข่งขันในวันนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beast In Me ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แนวแอ็กชัน-ดรามา ที่ ONE เป็นผู้ร่วมสร้าง นำแสดงโดย รัสเซล โครว์ และ แดเนียล แม็คเฟอร์สัน มีกำหนดฉายในปีหน้าสำหรับศึก ONE 169: อนาโตลี vs รุง รุง จัดหนักชูโรงด้วย 3 คู่สุดเดือด เดิมพันชิงเข็มขัดแชมป์โลก 3 เส้น โดยมีนักกีฬาไทยร่วมลงแข่งขันทั้งหมด 4 คน นำโดย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.), “ก้องธรณี ส.สมหมาย”, “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์”โดยคู่เอกของรายการ “อนาโตลี มาลีคิน” กำปั้นไร้พ่าย วัย 35 ปี ชาวรัสเซีย เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.), ไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และเฮฟวีเวต (225-265 ป.) จะขึ้นป้องกันเข็มขัดรุ่นเฮฟวีเวตครั้งแรก พบกับ “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำชื่อดัง จากเซเนกัล วัย 32 ปี“อนาโตลี มาลีคิน” กล่าวว่า “ผมจะชกให้ดีที่สุด ตัวรุงรุงนั้นมีพลังมหาศาล แต่มีแค่นี้ ผมไม่กลัว ” โดยภายในงานแถลงข่าว ราชันไร้พ่าย ชาวรัสเซีย ได้นำตุ๊กตาหมูเด้งมาร่วมโต๊ะแถลงด้วย โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า หมูเด้ง ซึ่งกำลังดังในเมืองไทยและดังไปทั่วโลก ตนเองได้รู้จักจากแฟนเพจของ ONE ทำให้ตกหลุมรักฮิปโปแคระของไทย“รุง รุง” อูมาร์ คาน ผู้ท้าชิงกล่าวว่า “อนาโตลีสามารถเอาชนะคนอื่นที่ไม่ได้เก่งเท่าผม เพราะฉะนั้น อนาโตลี ถึงเป็นแชมป์จอมปลอม ผมอยากบอกว่า ผมไม่เหมือนกับใครที่อนาโตลีเคยเจอกันมา ผมเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์ ร่างกายผมก็เหมาะสำหรับรุ่นเฮฟวีเวตแบบไม่ต้องพยายาม”ส่วนคู่รอง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” จอมบู๊ขวัญใจชาวไทยวัย 27 ปี เตรียมป้องกันบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งที่ 6 โดยจะพบกับคู่ปรับเก่าจากสหราชอาณาจักร “จาค็อบ สมิธ” วัย 32 ปี ที่เคยปะทะกันมาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน“รถถัง จิตรเมืองนนท์” เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า พร้อมที่จะชกรายการนี้เต็มที่ ไม่ประมาทคู่ชก ยอมรับว่า ชกในบ้านกดดันกว่า ชกต่างประเทศ ตอนนี้น้ำหนักตัวเกิน 1 กก.แต่ไม่มีปัญหาอีกคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตา เป็นการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ของ 2 สาวยอดฝีมือ ระหว่าง “แจ็กกี บุนตัน” มวยหญิงฝีมือฉกาจจากสหรัฐอเมริกา พบกับ “อนิสสา เม็กเซน” สาวแกร่งแรงเยี่ยงชาย จากฝรั่งเศส-แอลจีเรียนอกจากนักกีฬาที่ร่วมแถลงข่าว ONE 169 ข้างต้นแล้ว ยังมีนักกีฬาไทยอีก 3 คนที่เข้าร่วมแข่งขันในศึกนี้ ด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย”มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เปิดตัวชกในศึก ONE(ใหญ่) เป็นครั้งแรก พบกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” คู่ชกชาวรัสเซีย วัย 30 ปี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ขณะที่ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ตำนานมวยไทย วัย 41 ปี จากบุรีรัมย์ เตรียมงัดลูกเก๋าพบกับ “จาง เป่ยเหมียน” ดาวรุ่งวัย 21 ปี ดีกรีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง จากแดนมังกร ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)ส่วน “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” มวยหนุ่มลูกครึ่งไทย-มาเลย์ วัย 20 ปี เตรียมขนศิลปะแม่ไม้มวยไทย มาจัดหนัก “วอลเตอร์ กอนซาลเวส”มวยหมัดสปีดจัด วัย 26 ปี จากบราซิล โดยไฟต์นี้ อาลีฟ ล็อกเป้า เตรียมปิดเกมไวเพื่อคว้าโบนัสหลักล้าน กลับบ้านเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ให้ได้ โดยทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)สำหรับคู่อื่นๆ ได้แก่- อาเดรียโน โมราเอส (บราซิล) พบ แดนนี คิงกาด (ฟิลิปปินส์) กติกา MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)- เคด รูโทโล (สหรัฐอเมริกา) พบ อาห์เหม็ด มูจตาบา (ปากีสถาน)กติกา MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)- มาร์คัส อัลเมดา (บราซิล) พบ อาเมียร์ อาลิอัคบารี (อิหร่าน) กติกาMMA รุ่นเฮฟวีเวต (185-205 ป.)- เอ็ดดี อาบาโซโล (สหรัฐอเมริกา) พบ โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์(แอลจีเรีย) กติกา มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)- อายากะ มิอูระ (ญี่ปุ่น) พบ มาคาเรนา อารากอน (อาร์เจนตินา)กติกา MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)ศึก ONE 169: อนาโตลี vs รุง รุง รับชมได้ทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มเวลา 10.00 น. ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือรับชม LIVE ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ ONE เริ่ม 08.00 น. และ Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) ออกอากาศมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก