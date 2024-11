"จอร์จ จาร์วิส" กับสัญญาที่คู่ควร / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

กลายเป็นอีกหนึ่งนักชกอนาคตไกลที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในเวที ONE โดยเจ้าของฉายา “G-Unit” จอร์จ จาร์วิส นักชกวัย 24 ปี จากสหราชอาณาจักร ล่าสุดเพิ่งงัดฟอร์มโหดไล่น็อก รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง หนุ่มอุบลมวยซ้าย วัย 28 ปี ในยกสุดท้าย ศึก ONE ลุมพินี 85 เมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาไฟต์นี้ จอร์จ โชว์อาวุธมวยไทยสุดโหด เดินเบียดเดินไล่ใส่ รุ่งราวี ตลอดทั้ง 3 ยก ก่อนจะมีโอกาสเรียก 1 นับ และปิดเกมได้สำเร็จในยกสุดท้าย คว้าโบนัส 350,000 บาท เข้ากระเป๋าเป็นครั้งแรก พร้อมเพิ่มสถิติคว้าชัย 3 ไฟต์รวด ให้กับตัวเองได้อย่างสวยงามหลังพิธีกรบนเวทีประกาศให้โบนัสแก่ จอร์จ พร้อมยื่นไมค์ไปให้ เจ้าตัวก็ตัดสินใจพูดประโยคเด็ดเป็นวลีที่สามารถเอาชนะใจ "บอสชาตรี" ปธ.วัน แชมเปียนชิพ ว่า ที่ผ่านมาเขาสามารถเอาชนะนักกีฬาที่มีสัญญา ONE ได้ถึง 2 คนติดต่อกัน ทั้ง ริคาร์โด บราโว และรุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ถ้า ชาตรี เห็นว่าสมควร ก็โปรดให้สัญญาแก่เขา เพราะเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าพร้อมเข้าสู่ ONE รายการใหญ่ประโยคดังกล่าวอาจดูเป็นประโยคธรรมดา แต่เมื่อ จอร์จ ก้าวขาลงจากเวทีไปแล้ว ก็ถูกทีมงานประชิดตัวแล้วบอกให้รอก่อน สุดท้ายได้รับสายตรงจาก ชาตรี ศิษย์ยอดธง เปลี่ยนใจไม่ได้มอบให้แต่โบนัสในการชนะน็อกเท่านั้น แต่ประเคนสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 3.3 ล้านบาท) เป็นรางวัลที่สุดพิเศษไปครองอีกต่างหากประวัติของ จอร์จ จาร์วิส ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เขาเกิดในเมืองครอว์รีย์ ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ฝึกฝนการต่อสู้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ เริ่มเรียนรู้จากการฝึกมวยไทย ในยิมของคุณพ่อหลังจากนั้นเจ้าตัวลงแข่งขันในรายการภูธรที่อังกฤษบ้างเล็กน้อย ก่อนจะหันเหความสนใจไปเล่นกีฬาอื่นๆ อย่างฟุตบอลที่ได้รับสนใจมากกว่าในเมืองผู้ดี และทำให้เขาห่างหายจากการต่อสู้ไปนานหลายปีจนกระทั่งอายุ 17 เจ้าตัวเริ่มกลับมาให้ความสนใจในกีฬามวยไทยอีกครั้ง โดยได้เริ่มฝึกซ้อม และลงแข่งขันในรายการต่าง ๆ มากมาย คว้าแชมป์ และความสำเร็จบนสังเวียนอื่น กวาเข็มขัดแชมป์มาครองมากมาย เช่น WBC มวยไทย หรือ ISKA เป็นต้นแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาคือการได้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE องค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลปะการต่อสู้ ตามรอยรุ่นพี่ร่วมชาติ อย่าง โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตีจอร์จ ได้รับโอกาสเข้ามาต่อสู้ใน ONE ลุมพินี เมื่อ 26 ก.ย.66 ในศึก ONE ลุมพินี 35 โดยวันนั้นเจ้าตัวพ่ายคะแนน ชนะจน พีเค.แสนชัยฯ ไปแบบไม่เอกฉันท์ ซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ไม่ได้ทำให้เจ้าตัวเสียขวัญ แต่กลับทำให้เจ้าตัวมีไฟที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อคว้าสัญญานักกีฬา ONE ให้ได้จากวันแรกจนถึงวันนี้ ผ่านมา 1 ปีกว่า จอร์จ พัฒนาความสามารถของตัวเอง และโชว์ผลงานบนสังเวียนได้อย่างยอดเยี่ยม ไล่ตั้งแต่การเอาชนะคะแนน มุสตาฟา แอล เตครีติ ในศึก ONE ลุมพินี 51, ชนะคะแนน ริคาร์โด บราโว นักสู้อาร์เจนตินา ที่มีสัญญานักกีฬา ONE ในการข้ามสายชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นครั้งแรก ในศึก ONE ลุมพินี 73 และล่าสุดประกาศศักดาชนะน็อก รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ได้อย่างสวยงามการคว้าสัญญา ONE Championship ดังกล่าว จะทำให้หลังจากนี้ จอร์จ จาร์วิส จะได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้ขึ้นมาเฉิดฉายบนสังเวียนระดับโลก ONE อย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าที่สำคัญคือเขาอยู่ในรุ่นน้ำหนักไลต์เวต รุ่นเดียวกับ รีเกียน เออร์เซล หรือสินสมุทร กลิ่นมี ซึ่งในรุ่นนี้หากนับเฉพาะนักกีฬาในกติกามวยไทย หรือคิกบ็อกซิ่ง ใน ONE ยังมีมาไม่เยอะการได้สัญญาฉบับนี้ก็จะทำให้ ONE มีนักกีฬาฝีมือดีมาประดับรายการมากยิ่งขึ้น แถมยังเป็นคว้าท้าทายของเจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบัน อย่าง รีเกียน เออร์เซล อีกด้วย เรียกได้ว่าสัญญาฉบับนี้นั้นคู่ควรกับความเก่งกาจของ จอร์จ จาร์วิส จริงๆ