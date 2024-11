"ตอง-กวินทร์" จับมือ ยูนิโคล่ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ร่วมกับ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program อย่างต่อเนื่องตามความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชน โดยนับเป็นครั้งที่ 2 ที่ดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอล หลังจากจัดกิจกรรมโครงการในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2567 และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนไทยทั้งชายและหญิง โดยในครั้งนี้เยาวชนอายุ 8-10 ปี จำนวน 60 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค (Polo Football Park)โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา และมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ โดยร่วมกับ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะทางกีฬาที่หลากหลาย ทั้งการเล่นเทนนิสกับ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับ อดัม สก๊อต และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับอะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯมร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ยูนิโคล่ ประเทศไทยมีการจัดโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program โดยยูนิโคล่มีความมุ่งหวังให้เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมมีทักษะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต เพื่อสอดคล้องไปกับหลักปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยเสื้อผ้า โดยผู้ที่ได้ร่วมโครงการจะได้สัมผัสและรับประสบการณ์จริงของเสื้อผ้าของยูนิโคล่ที่เปี่ยมด้วยฟังก์ชันอย่างเสื้อและกางเกง DRY-EX ที่มีคุณสมบัติแห้งไวตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางยูนิโคล่จะสานต่อโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอน”ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมได้มาร่วมกับยูนิโคล่ โดยทั้งยูนิโคล่และตัวผมเองมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการร่วมกันพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถและความสนใจในกีฬาฟุตบอล กิจกรรมในครั้งนี้มีน้องๆ ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม โดยน้องๆ ได้ส่งเรื่องราวแรงบันดาลใจเข้ามามากมายในรอบคัดเลือก ซึ่งเรื่องราวที่น้องๆ แชร์ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมและทีมงาน Kawin Academy อย่างมากครับ ทั้งตัวผมและทีมงานได้ร่วมกับทีมยูนิโคล่เพื่อพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการฝึกทักษะ โดยเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตู นอกจากเป็นการฝึกทักษะแล้ว การได้ลองฝึกเป็นทั้งสองตำแหน่ง ยังทำให้เยาวชน รู้ว่าตนอยากเล่นและมีความถนัดที่จะต่อยอดไปในตำแหน่งอะไรในอนาคตอีกด้วยครับ”เสาวนีย์ กาญจนเมืองทอง ผู้ปกครองของเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 2 กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณยูนิโคล่ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมานะคะ ส่วนตัวคุณแม่ก็อยากให้ยูนิโคล่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ อาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทอื่นก็ได้ เพราะยูนิโคล่ก็มีเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตที่ถูกออกแบบมาสำหรับสวมใส่เล่นกีฬาโดยเฉพาะอยู่แล้ว ถ้ามุ่งเน้นผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนมาทางด้านก็น่าสนับสนุนมากค่ะ และงานวันนี้ก็ถือว่าจัดได้ออกมาดีและน่าประทับใจมากค่ะ เหตุผลที่คุณแม่พาน้องมาร่วมกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program เพราะอยากให้น้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ รวมถึงได้เจอโค้ชเก่ง ๆ ค่ะ พอน้องได้มาเข้าร่วมกิจกรรมน้องดูสนุกมากเลยค่ะ ตอนแรกคุณแม่ก็มีกังวลบ้างว่าน้องจะโอเครึเปล่า แต่พอได้ลองเล่นจริง ๆ แล้วเค้าก็บอกว่าสนุกมาก ในฐานะคนเป็นแม่ก็ดีใจที่ได้เห็นเค้ามีความสุขค่ะ”สำหรับ โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชาวไทย ผู้เป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเล่น รวมถึงให้ประสบการณ์ และให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตูอีกด้วยเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน ในเดือนตุลาคม 2567 นี้โครงการได้รับสมัครผ่านการให้เยาวชนเขียนถึงแรงบันดาลใจและความฝันในอนาคต โดยมีเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน เข้าร่วมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาติดตามโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program และไอเทมแอคทีฟแวร์จากยูนิโคล่ ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/development-program