“ทองพูน” หวนกู้ศรัทธา ท้าชน “แดเนียล” จอมชนแก้ว ศึก ONE Fight Night 26

เดินหน้ายกระดับความเดือดขึ้นไปอีกขั้น สำหรับศึก ONE Fight Night 26 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้ โดยล่าสุดได้เปิดโผคู่มวยเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ จัดหนักประกบ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักสู้ทรงอย่างแบด จากมหาสารคาม กลับมากู้ศรัทธามหาชน พบกับ “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี เจ้าของวลีเด็ด “ชนแก้ว” ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)สำหรับ “ทองพูน” แจ้งเกิดจากการเก็บชัย 3 ไฟต์รวดบนเวที ONE ลุมพินี จนได้ รับสัญญานักกีฬา ONE มาครอง เป็นคนที่ 3 ของรายการ โดยหลังจากคว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่เวทีรายการใหญ่ กำปั้นเจ้าของฉายา “โล้นทองคำ” ก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นชกในศึก ONE Fight Night ไปแล้วถึง 4 ไฟต์ แต่ยังทำผลงานได้ไม่สวยงามอย่างที่หวัง เก็บชัยชนะไปได้เพียงครั้งเดียว จากการอัดน็อกยกแรก “ทีมูร์ ชูอิคอฟ” คู่ชกจากคีร์กีซสถาน ในศึก ONE Fight Night 19 เมื่อเดือน ก.พ.67ฟอร์มปัจจุบันของ “ทองพูน” สะดุดพ่ายมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน เริ่มจากการพ่ายคะแนน “ซากาเรีย เอล จามารี” จอมหมัด จากโมร็อกโก ในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อเดือน พ.ค.67 และล่าสุดพ่ายคะแนน “รุย โบเทลโฮ” ดาวบู๊จากโปรตุเกส ในศึก ONE Fight Night 25 เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ทำให้การกลับมาครั้งนี้ เจ้าตัวจึงหวังที่จะระเบิดฟอร์ม กู้ฟอร์มเก่งเก็บชัยชนะเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนมวยคืนมาอีกครั้งด้าน “แดเนียล” ถือเป็นหนึ่งในนักชกมากความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งใน ONE โดยเคยผ่านการขึ้นชกมาแล้วมากถึง 3 กติกาได้แก่ มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) และด้วยทักษะการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดา จึงทำให้เจ้าตัวมักจะถูกประกบให้ไปแลกเดือดกับเหล่านักสู้ชั้นนำเสมอ โดยเฉพาะในปี 2566 ที่ได้รับโอกาสทองให้ขึ้นชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง ทั้งในรุ่นสตรอว์เวต และรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปทั้ง 2 ไฟต์อย่างน่าเสียดายผลงานล่าสุด “แดเนียล” ขึ้นชกในกติกา MMA รุ่นฟลายเวต และสามารถเอาชนะคะแนน “บันหม่า ตั่วจี๋” นักชกซูเปอร์สตาร์จากแดนมังกร มาได้อย่างสุดมัน ขณะที่ผลงานในกติกามวยไทย “แดเนียล” เคยขึ้นชก 1 ครั้งในไฟต์เปิดตัว ที่แพ้คะแนนให้กับ “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE on TNT I เมื่อเดือน เม.ย.64โดย “ทองพูน” ที่แพ้รวดมา 2 ไฟต์พร้อมทุ่มสุดแรงเพื่อพาตัวเองกลับสู่เส้นทางของผู้ชนะอีกครั้ง ขณะที่ “แดเนียล” ก็ไม่อยากเห็นการหวนกลับมาชกมวยไทยครั้งแรก ในรอบกว่า 3 ปีของตนเอง ต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้ งานนี้การันตีความเดือดไฟลุกเวทีจาก 2 นักชกจอมบู๊สายเลือดไทย ชนิดที่คุณไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวง