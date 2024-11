"รถถัง" ขอพิสูจน์ไร้ปัญหาตาชั่ง พร้อมเผด็จศึก "จาค็อบ" รักษาเข็มขัดแชมป์มวยไทย

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ยืนยันพร้อมโชว์การทำน้ำหนักแบบไม่ติดขัดปัญหาใด ๆ ในไฟต์นี้ เพื่อขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์กับ “จาค็อบ สมิธ” ผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า จากสหราชอาณาจักร ในฐานะคู่รอง ศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้สำหรับ “รถถัง” เข้ามาต่อสู้ใน ONE ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีผลงานชนะ 15 จาก 17 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน โดยล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งไปเอาชนะคะแนน “เดนิส พูริช” นักสู้จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ศึก ONE 167 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาในไฟต์นี้ “รถถัง” จะขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์ครั้งที่ 6 โดยนับตั้งแต่คว้าแชมป์ในเดือน ส.ค.62 เจ้าตัวรักษาเข็มขัดมาได้ 5 ครั้ง โดยคราวนี้ต้องเจอกับ “จาค็อบ” คู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันในการแข่งขันมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ปี’65 ซึ่งขณะนั้น “รถถัง” สามารถเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ และปัจจุบัน “จาค็อบ” รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตหลังจากที่ไฟต์ล่าสุดพลาดทำน้ำหนักไม่ผ่าน ทำให้ไฟต์นี้ “รถถัง” หมายมั่นที่จะผ่านด่านตาชั่งให้ได้ เพื่อขึ้นสังเวียนโชว์ผลงานรักษาแชมป์ ด้วยการย้ำแค้น “จาค็อบ” ให้ได้อีกครั้ง“สำหรับการเตรียมตัวไฟต์นี้ ผมมาดีกว่าทุกไฟต์ มีนักโภชนาการเข้ามาดูแล เสริมความแข็งแกร่งให้ทุกอย่าง ผมคิดว่าร่างกายผมดีขึ้นมาก พร้อมสำหรับไฟต์นี้ เต็มร้อยแน่นอน เรื่องความผิดพลาดในการทำน้ำหนัก ถือเป็นเรื่องที่ผมต้องกลับมาเตรียมตัวทำการบ้านให้ดีกว่าเดิม ไฟต์นี้ผมต้องป้องกันแชมป์โลก ถ้าผมตกตาชั่งอีก ถือว่าผมเป็นนักมวยที่ใช้ไม่ได้ พลาดหนึ่งครั้ง คนให้อภัย แต่พลาดซ้ำสอง มันยากจะให้อภัย ไฟต์นี้เป็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ของผมมาก”“ผมรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับ จาค็อบ สมิธ อีกครั้ง หลาย ๆ คนมองว่าผมเจอหมู แต่ผมจะบอกว่าไม่มีใครหมู ผมไม่เคยมองว่าคู่ต่อสู้อ่อนกว่าผมเลย ทุกคนเก่งในแบบของตัวเอง ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าชก 5 ยก (ไฟต์ชิงแชมป์ 5 ยก ไฟต์ปกติ 3 ยก) คือทางของเขา ผมอยากจะบอกว่าผมชก 5 ยกมาเป็นร้อยไฟต์ เข้า ONE มาหลายปี ก็ชก 5 ยกมาหลายครั้ง ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะพลาด แต่ไฟต์นี้อาจไม่ถึง 5 ยกก็ได้”“ผมเตรียมแผนมาทุกรูปแบบ แต่ด้วยสไตล์ของผม ผมเป็นคนพยายามแก้เกมบนเวทีมากกว่า การป้องกันแชมป์ทุกครั้งสำคัญหมด ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผมเต็มที่เพื่อประเทศชาติของเรา ผมอยากจะรักษาเข็มขัดนี้ไว้ให้นานที่สุด”