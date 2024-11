"ไมกี" คิดถึงบ้าน โบกมือลา ONE และทวีปเอเชีย ขอบคุณ "ชาตรี" ให้โอกาสจนเป็นแชมป์โลก

ไมกี มูซูเมกี แชมป์โลกปล้ำ จับ ล็อก รุ่นฟลายเวต ของ ONE ชาวอเมริกัน ประกาศอำลาสังเวียน ONE Championship พร้อมโบกมือลาทวีปเอเชีย ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวสุดยอดนักกีฬาปล้ำ จับ ล็อก วัย 28 ปี ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต เมื่ออยากจะกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกา เพื่อไปใช้ชีวิตกับครอบครัว พร้อมบอกว่าเขากำลังจะปิดฉากกับ ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวยักษ์ใหญ่ของโลก และขอบคุณ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่ให้โอกาส ทำให้เขาเป็นแชมป์โลกในที่สุด"ผมอยากจะบอกว่า ผมจะไม่ได้อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย หรือ แข่งขันภายใต้ ONEChampionship อีกแล้ว" ไมกี เริ่มกล่าว"ย้อนไปเกือบประมาณ 3 ปีแล้ว ที่ผมได้พบกับ บอสชาตรี ครัังแรก ที่ประเทศสิงคโปร์ ตอนแรกคิดว่าจะคุยกันแค่ 10 นาที แต่กลายเป็น 4 ชั่วโมง ที่ได้พูดคุยกัน""ผมไม่เคยอยู่ห่างจากครอบครัวที่สหรัฐอเมริกามาก่อนเลย แต่ผมได้โทรหาคุณแม่ และ บอกคุณแม่ว่า แม่ ผมจะย้ายไปอยู่ทวีปอื่นแล้วนะ ผมจะย้ายไปอยู่ทวีปเอเชีย""ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผมมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมากๆ และ เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตของผม ผมได้เจอกับบุคคลที่น่าทึ่งมากมายทั้งในสิงคโปร์ และ ประเทศไทย ซึ่งผู้คนเหล่านี้ ผมขอนับถือพวกเขาเป็นเพื่อนและครอบครัวตลอดชีวิต""จากโอกาสแรกที่บอสชาตรี ให้โอกาสกับผมได้ต่อสู้ในศึก ONEChampionship จนกระทั่งได้ขึ้นเป็นแชมป์ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต คนแรกในประวัติศาสตร์""และ ทำให้ผมได้มีช่องทาง ได้มีโอกาสทำให้กีฬาปล้ำจับล็อค เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บอสชาตรี มีบุญคุณกับผมเป็นอย่างมาก""พวกเราเดินทางไปด้วยกันถึง 6 ประเทศ ได้พูดคุยการฝึกซ้อม การใช้ชีวิต ที่มันเป็นความทรงจำที่น่าทึ่งจริงๆ""ผมพร้อมแล้วที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเริ่มต้นบทบาทใหม่ในอาชีพของผม และ ชีวิตของผม โดยทวีปเอเชีย จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผม ผมขอขอบคุณมากจริงๆ"ขอพระเจ้าอวยพร" แชมป์โลก ปล้ำ จับ ล็อก ONE ทิ้งท้ายสำหรับ ไมกี มูซูเมกี ถือเป็นสุดยอดอัจฉริยะในวงการการต่อสู้แบบปล้ำ จับ ล็อก โดยเขาขึ้นเดบิวต์ใน ONE หนแรก เมื่อปี 2022 และเดินหน้าเก็บชัย 7 ไฟต์ติดต่อกัน ตลอดระยะเวลา 2 ปีเต็ม ในรายการนี้