"ลีโอ" ร่วมฉลองความสำเร็จ ThaiGP 2024 จัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบประสบการณ์ระดับโลกทั้งในและนอกสนาม

"ลีโอ" ผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ ร่วมฉลองความสำเร็จในศึกโมโตจีพี สนามประเทศไทย รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024 หลังจัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบประสบการณ์ระดับโลกใหักับแฟนความเร็ว 2 ล้อ ทั้งในและนอกสนามตลอดช่วงสัปดาห์ของการแข่งขันที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวจากประเทศไทย ที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ ปี 2014 ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันโมโตจีพีสนามประเทศไทยในปี 2024 หลังการสำรวจเบื้องต้นโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ยอดผู้ชมทะลุเป้า ตลอด 3 วัน มีจำนวน 205,343 คนซึ่งไฮไลท์ในรุ่นพรีเมียร์คลาส อยู่ที่การขับเคี่ยวเพื่อลุ้นแชมป์โลกโมโตจีพีในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล ผลปรากฎว่า ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลก 2 สมัยชาวอิตาเลียนจากทีม ดูคาติ เลอโนโว บิดคว้าชัยชนะไปครอง เหนือ ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรีม่า พรามัค เรซซิ่ง ซึ่งทำให้การลุ้นแชมป์โลกยังคงเข้มข้น บันยาญ่า ลดช่องห่างจาก มาร์ติน เหลือ 17 คะแนน ก่อนการแข่งขัน 2 สนามสุดท้ายขณะที่โมโตทู แฟนความเร็วชาวไทยได้ร่วมลุ้นผลงานของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย แบบกระหึ่มสนามแข่งบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต หลังนักบิดไทยรหัส SC35 ฝืนอาการบาดเจ็บบิดออกสตาร์จจากกริดที่ 13 ไล่แซงคว้าอันดับ 4 หลังมีธงแถงช่วง 2 รอบสุดท้าย หลังจากที่มีฝนตกลงมาขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขัน ลีโอ ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ ยังร่วมมอบประสบการณ์ให้กับแฟนความเร็วผู้โชคดีกระทบไหล่นักบิดระดับโลกอย่างใกล้ชิดในงาน MotoGP Night ที่ร่วมกับ KYT Thailand Official และ MOTOGP Thailandfanclub จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯโดยในงาน MotoGP Night ถือเป็นการรวมตัวเหล่านักบิดระดับท็อปของโลก นำโดย ฟรานเชสโก้ บัญญาญ่า และ เอเนีย บาสเตียนินี่ คู่หูจากทีมโรงงานดูคาติ รวมถึงยังมี เดนนิส ฟอจจา ดาวบิดอิตาเลี่ยนจากรุ่นโมโตทู ,ดิเอโก้ โมเรร่า บราซิลเลี่ยนในรุ่นโมโตทู ,เจาเม่ มาเซีย แชมป์โลกโมโตทรี ปี 2023 และ ธัชกร บัวศรี นักบิดไทยในรุ่นโมโตทรีนอกจากนี้ในช่วงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการแข่งขันที่บุรีรัมย์ ยังมีการจัดงาน LEO RED NIGHT Road to MotoGP Thailand 2024 ที่นำ 2 ศิลปินดัง อุ่นเครื่องมันส์ก่อนการแข่งขันโมโตจีพี ในจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากคอนเสิต์ต Greasy Café - ร้าน บัสดี้ by-bus และ The Parkinson – ร้าน Miles Cafe' Buriram ซึ่งมีทั้งแฟนเพลงและแฟนความเร็วเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักทั้งนี้หลังจบการแข่งขันโมโตจีพีสนามประเทศไทยในปี 2024 คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากมาย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายจัดการแข่งขันที่ทำให้ ดอร์น่า สปอร์ต ผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันไว้วางใจในการขยับให้สนามประเทศไทยเป็นสนามเปิดฤดูกาลในปี 2025สำหรับศึกโมโตจีพี 2025 จะมีทั้งหมด 22 สนามใน 18 ประเทศ 5 ทวีป ซึ่งสนามประเทศไทย จะขยับมาเป็นสนามแรก แข่งระหว่าง 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ 25 ปี ที่ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลอีกด้วย