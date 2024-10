เข็มขัดต้องอยู่ที่เดิม! (คลิป) “รถถัง” โชว์ฟิตล่าสุด พร้อมย้ำชัย “จาค็อบ” ศึก ONE 169

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พร้อมทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่ 6 จากคู่ปรับเก่า “จาค็อบ สมิธ” นักชกจากสหราชอาณาจักร ที่หวังกลับมาถอนแค้นให้ได้ ในศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้สำหรับ “รถถัง” เคยฝากรอยแค้นให้กับ “จาค็อบ” ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างดุเดือด พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) จากการพบกันภาคแรก ในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 157 เมื่อเดือน พ.ค.65ขณะที่ไฟต์ล่าสุดเจ้าของฉายา “ดิไอรอนแมน” สลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เอาชนะคะแนน “เดนิส พูริช” มวยมากประสบการณ์ จากบอสเนีย-แคนาดา ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE 167 เมื่อ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา “รถถัง” ได้เปิดค่ายมวยลูกทรายกองดิน ย่านคลองสามวา ที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบัน โชว์ความฟิตให้บรรดาสื่อมวลชนได้เก็บภาพแบบเต็มอิ่ม พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมล่าสุดก่อนเปิดศึกภาคสองกับ “จาค็อบ”“ไฟต์นี้ผมเตรียมตัวมาพร้อมมาก ๆ ได้เสริมทั้งในเรื่องโภชนาการ และการฟิตซ้อมต่าง ๆ ดีเสมอมา ตั้งแต่จบไฟต์ล่าสุด ผมพักไม่นานก็กลับมาทำร่างกาย มีจุดผิดพลาดตรงไหนก็กลับมาแก้ไขครับ”“ตอนนี้ร่างกายของผม 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ไฟต์นี้ผมยังตอบไม่ได้ว่าจะมาสู้ในแผนไหน แต่ผมชอบแก้เกมบนเวทีมากกว่า ทุกคนเห็นผมตอนเตะเป้าก็จะออกสุดแรง ผมไม่มีสไตล์ที่ชัดเจน อยากเตะอยากต่อยก็ทำไปตามปกติ แต่บนเวทีผมจะค่อย ๆ แก้ทางคู่ต่อสู้ ยกแรกคู่ต่อสู้มาแบบนี้ เราต้องพลิกแพลงยังไงเพื่อให้ได้เปรียบเขา ผมจะเป็นคนแบบนั้นมากกว่าครับ”โดยการกลับมาชกครั้งนี้ “รถถัง” ยังมั่นใจในความเร็วของตัวเองว่าเหนือกว่า “จาค็อบ” พร้อมใช้เป็นไม้เด็ดในการพิชิตชัยชนะ พร้อมมุ่งมั่นเต็มที่กับการป้องกันเข็มขัดสุดหวงที่ตนครองมายาวนานถึง 5 ปี“ตอนเจอ จาค็อบ ครั้งแรก ทำให้ผมรู้ว่าต้องเอาชนะเขาในรูปแบบไหน เขาเป็นนักมวยที่มีอาวุธหนัก และใจที่สู้ แต่เขาติดอย่างเดียวคือช้า ผมต้องพยายามเอาจุดที่ได้เปรียบตรงนั้นมาเสริมให้เยอะมากขึ้น ไฟต์แรกที่เจอกันผมก็เร็วกว่าถึงเอาชนะเขามาได้ครับ”“ผมคิดว่าสองปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิม เขาก็เป็น จาค็อบ คนเดิม แต่เขาอาจมีความกระหายมากขึ้นเนื่องจากมีเข็มขัดแชมป์ที่เขาอยากไขว่คว้าอยู่ ทุกคนอยากจะได้แชมป์ และมีเป้าหมายเดียวกันที่เข้า ONE มาคืออยากเป็นแชมป์ วัน แชมเปียนชิพ ครับ”“ส่วนเรื่องผลการชกผมการันตีอะไรไม่ได้ แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แล้วก็จะรักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุด ผมอยากเป็นตำนานใน วัน แชมเปียนชิพ ครับ”“ฝากถึงแฟนมวยทุกท่าน ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ผม รถถัง จิตรเมืองนนท์ คนเดิมจะขอป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้ แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยทุกคนเลยในวันนั้น แล้วก็ส่งเสริมมวยไทยให้ไประดับโลกครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH