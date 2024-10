“สิทธิชัย” ท้ารบ “ชาโด้” นำร่องคู่มวยเดือด ศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 92

เปิดโปรแกรมคู่แรกไฟต์ใหญ่ส่งท้ายปี สร้างความฮือฮากระตุ้นต่อมอยากดูเต็มที่ จับสองมวยแกร่งมาแลกอาวุธหนักกันระหว่าง “เจ้าหนูนักฆ่า” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เทพคิกบ็อกซิ่ง วัย 33 ปี จากบุรีรัมย์ หวนกลับมาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย รับมือ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” จอมบู๊รุ่นน้องไฟแรง วัย 24 ปี จากเมืองตาก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 92 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้ คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.สำหรับ “สิทธิชัย” คือหนึ่งในนักสู้ระดับตำนานของเมืองไทย ปัจจุบันรั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ฝากผลงานใน ONE ลุมพินี มาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการสู้ในกติกามวยไทยทั้งหมด เริ่มจากชนะคะแนน “เอ็ดดี อาบาโซโล” จากสหรัฐอเมริกา ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อ 23 มิ.ย.66 ก่อนไฟต์ถัดมาจะสะดุดพ่ายแต้ม “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากอิหร่าน ในศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อ 8 ก.ย.66ขณะที่สองไฟต์หลัง “สิทธิชัย” ได้หวนไปโชว์ฝีมือใน ONE ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง เก็บผลงานชนะ 1 และ แพ้ 1 โดยล่าสุดในศึก ONE 167 เมื่อ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา สามารถกู้คืนฟอร์มเก่งไล่กดชนะคะแนน “มาซาอากิ โนอิริ” กำปั้นดาวดังจากญี่ปุ่น เรียกศรัทธาจากแฟนมวยกลับมาอีกครั้ง พร้อมมั่นใจเต็มร้อยที่จะกลับมาพิสูจน์ผลงานมวยไทย ด้วยการหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของ “ชาโด้” ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบเต็มตัวให้ได้ทางด้าน “ชาโด้” ดีกรีแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนิน ในปี 2565 กลายเป็นขวัญใจของแฟนมวยทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ด้วยสไตล์การชกหนักหน่วงดุดัน และได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ยอดกตัญญูที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว ซึ่งแม้ไฟต์เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อ 16 ก.พ.67 เขาจะตกเป็นฝ่ายแพ้ “มามูกา อูซูบายัน” จากรัสเซีย แต่เจ้าตัวกลับไปศึกษาและพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น จนเป็นดาวเด่นของรายการอยู่ในเวลานี้โดย 3 ไฟต์หลัง “ชาโด้” เรียกได้ว่าฮอตเกินต้าน เดินหน้าเก็บชัยเรียบวุธเหนือนักสู้ต่างชาติฝีมือแกร่งทั้งอัดทีเคโอ “เอริค เฮเออร์” จากสวีเดน, ชนะคะแนน “จิมมี วีโนต์” จากฝรั่งเศส และล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา เอาชนะคะแนน “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากอิหร่าน จนทำให้ตอนนี้เจ้าตัวที่ความมั่นใจกำลังมาเต็ม พร้อมแล้วที่จะจะท้าชนกำปั้นรุ่นใหญ่อย่าง “สิทธิชัย” ซึ่งเป็นคู่ชกคนไทยรายแรกในรายการนี้ เพื่อเก็บแต้มชัยสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสก้าวขึ้นสู่ระดับโลกต่อไปโดยไฟต์ระหว่าง “สิทธิชัย vs ชาโด้” ถือเป็นเพียงแค่การโหมโรงความยิ่งใหญ่ของศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 92 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้เพียงเท่านั้น ต่อจากนี้จะยังมีการประกาศคู่มวยเดือดให้แฟนมวยได้ลุ้นระทึกอีกมากมาย แฟนตัวจริงต้องห้ามพลาดเฝ้ารอติดตามข่าวกันให้ดี