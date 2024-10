เตรียมเจอของดี “จาค็อบ” พร้อมแก้มือ “รถถัง” กระชากบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต

“จาค็อบ สมิธ” นักชกจากสหราชอาณาจักร วัย 32 ปี แสดงความมุ่งมั่นกระหายล้างตาคู่ปรับเก่า “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขวัญใจชาวไทย วัย 27 ปี ซึ่งกำลังทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่ 6 โดยทั้งคู่จะขึ้นสังเวียนบู๊ภาคสองในศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้สำหรับ “จาค็อบ” เปิดตัวครั้งแรกที่ ONE ในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต เมื่อ 20 พ.ค.65 ในศึก ONE 157 โดยเจองานหนักตั้งแต่รอบแรก เพราะต้องพบกับตัวตึงของรุ่นอย่าง “รถถัง” ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต โดยเขาพ่ายแพ้ในครั้งนั้นและตกรอบไป“ครั้งแรกที่เจอกัน รถถัง เอาชนะผมได้ง่าย ๆ ผมไม่เข้าใจว่าเขาเก่งแค่ไหน จนได้มาเจอกับตัวบนเวที เขาเหนือกว่าผมอยู่ 1-2 ก้าวตลอดการแข่งขัน เรื่องมันก็ง่าย ๆ แค่นั้นเอง”ไฟต์ต่อมา “จาค็อบ” เผชิญหน้ากับ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกจากบราซิล วัย 26 ปี ซึ่งรั้งอันดับ 2 ของแรงกิงในขณะนั้น โดย “วอลเตอร์” เคยขึ้นชิงบัลลังก์กับ “รถถัง” และพ่ายแพ้แบบไม่เอกฉันท์ แต่เมื่อพบกับ “จาค็อบ” เขากลับพบความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค.66ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา “จาค็อบ” ต้องพลาดท่าแพ้อีกครั้ง ในการเจอกับ “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย วัย 39 ปี ซึ่งหลังจบไฟต์นี้ ทำให้เขาหล่นมารั้งอันดับ 3 ของแรงกิงในปัจจุบัน“ผมจะไม่แก้ตัวใด ๆ ในการแพ้ รถถัง วันนั้น ถึงย้อนเวลากลับไปได้ ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรได้มากไปกว่าเดิม อย่าลืมว่าไฟต์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ 2 ปีกว่ามาแล้ว แถมยังเป็นการชกครั้งแรกของผมใน ONE และเป็นครั้งแรกที่ใช้นวมขนาด 4 ออนซ์ด้วย”“ที่สำคัญการชกครั้งแรกของผม ต้องเผชิญกับนักมวยไทยตัวท็อปที่สุดอย่าง “รถถัง” มันจึงเป็นงานที่โหดหินมากสำหรับการเริ่มต้นที่นี่”กาลเวลาผ่านไปนานกว่าสองปี ตอนนี้ “จาค็อบ” มั่นใจมากว่าตัวเองพัฒนาฝีมือขึ้นมาก อีกทั้งคุ้นเคยกับการต่อสู้บนสังเวียน ONE มากขึ้น และมองเห็นวิธีที่จะกำราบคู่ปรับเก่าอย่าง “รถถัง” ได้แล้วด้วย“ผมกับรถถัง เราต่างก็มีพัฒนาการและปรับปรุงฝีมือขึ้นกว่าเดิมมาก ผมไม่อยากลงรายละเอียดอะไร แต่ผมได้ประโยชน์หลายอย่างจากการชกครั้งนั้น โดยนำมาปรับใช้กับสไตล์การชกของตัวเอง”“ผมรู้สึกว่าการชก 5 ยก (ไฟต์ชิงแชมป์โลก) เข้าทางของผม ผมฟิตซ้อมเต็มที่ และพร้อมสุด ๆ แล้วในตอนนี้ มารอดูกันว่าไฟต์นี้จะออกมาเป็นแบบไหน ไม่มีใครรู้หรอกว่าผลจะออกมาเป็นยังไง แต่ถ้าผมเห็นโอกาส ผมจะรีบชิงโอกาสนั้นทันที เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ผมต้องการ”